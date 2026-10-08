En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el primer partido de la Semana 5 de temporada regular

Arranca una nueva semana de la NFL y lo hace con una de las mejores ofensivas de toda la liga sino que la mejor en los Dallas Cowboys. El equipo de la Estrella Solitaria buscará seguir sumando victorias ya acercarse al liderato de la NFC Este al recibir a un equipo que llegará con múltiples bajas como lo es Tampa Bay. El juego de Jueves por la noche en el AT&T y se podrá seguir en transmisión por FOX.

La ofensiva de Dallas comanda al equipo

Los Cowboys llegan al encuentro de Semana 5 tras una importante remontada ante los Houston Texans. Ahora, con un récord de 2-2, buscan ponerse con marca ganadora por primera vez en la temporada y para ello, la ofensiva deberá tener una nueva actuación destacada.

La semana pasada Dak Prescott, CeeDee Lamb y Javonta Williams comandaron la victoria al poner 34 puntos en el marcador, suficientes para superar los 30 que su defensiva (una de las peores de toda la NFL) permitió. Esta semana, buscarán repetir lo hecho, pero jugadores como George Pickens, Jake Ferguson e incluso Brandon Aubrey, buscaran también destacar.

Por el lado de la defensiva, el equipo mostró mejoras generando cuatro despejes de la ofensiva rival. Además, contarán con la segunda semana de trabajo del recién llegado Joey Porter Jr, quien la semana pasada tuvo buenos momentos. Ahora, ante un equipo sin su QB titular, deberían tener su mejor encuentro hasta el momento.

CeeDee Lamb tuvo una enorme tarde ante Texans | AP

Tampa Bay llega sin victorias

Tampa Bay llega como clara víctima al partido luego de sumar cuatro derrotas en sus primeros cuatro partidos. Aunado a los malos resultados, el equipo de Florida llegará sin su mariscal de campo Baker Mayfield quien sigue rehabilitándose tras una lesión en el pulgar. Comandando la ofensiva, estará Jalon Daniels.

Pese a que en su primer partido dieron una buena pelea ante los Cincinnati Bengals, la ofensiva no ha carburado desde entonces pues, en sus últimos tres juegos no han podido alcanzar los 20 puntos. Este jueves, ante una de las peores defensivas, buscarán recobrar el rumbo.

El punto fuerte de Tampa es la defensa comandada por Rueben Bain Jr, YaYa Diaby y Vita Vea, sin embargo, para este juego no contarán con SriVocea Dennis, Benjamin Morris y Antoine Winfield, bajas que Dallas sin duda podría explotar.

Tampa Bay Buccaneers si triunfos en este 2026 | AP

Historial entre Cowboys y Buccaneers

Los Cowboys y los Buccaneers se ha disputado 23 veces (incluidos 3 partidos de postemporada). Los Vaqueros llegan con un dominio importante de 17 victorias por sólo 6 para los Tampa Bay Buccaneers.

Además del dominio histórico, el pasado reciente también está a favor de Dallas con dos victorias consecutivas, incluida la de Playoffs de 2023, el cual fue el último juego de Tom Brady como jugador de NFL.