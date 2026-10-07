El receptor duró apenas una semana sin equipo, aunque por ahora solo estará en el grupo de prácticas de Minnesota

Una semana necesitó Odell Beckham Jr. para encontrar un equipo luego de su salida de los New York Giants, con los que cumplió una muy breve segunda etapa. Fueron los Minnesota Vikings quienes le abrieron las puertas al receptor y aunque por ahora solo estará con el equipo de prácticas, será el sexto equupo de NFL para el receptor de 33 años.

Los Giants anunciaron la salida de OBJ la semana pasada, luego de que falló en el objetivo de tener un impacto significativo en las primeras semanas de la Temporada 2026, en su segunda etapa con el equipo de la Gran Manzana. Ahora los Vikings lo integraron al equipo de prácticas junto con Jeshaun Jones, informó la propia franquicia este miércoles 7 de octubre.

¿Con cuántos equipos de NFL ha jugado Odell Beckham Jr.?

Elegido en la primera ronda por los Giants en el Draft 2014, 12ª selección en general, OBJ ha jugado con cinco equipos de la liga a lo largo de 11 temporadas. Con el que más ha durado fue con los neoyorquinos, de 2014 a 2018 en su primera etapa, para luego pasar a los Cleveland Browns, de donde salió a mitad de la Temporada 2021.

Poco después de dejar a los Browns llegó esa misma campaña a las filas de Los Ángeles Rams, con los cuales se coronó en el Super Bowl LVI ante los Cincinnati Bengals. En ese partido tuvo dos recepciones para 52 yardas y una anotación, la primera del encuentro.

Odell Beckham Jr. en un partido con los New York Giants | AP

Tras quedarse sin equipo en 2022, para 2023 firmó con los Baltimore Ravens y en 2024 estuvo con los Miami Dolphins, antes de volver a los Giants este año. Ahora entrará con los Vikings, que carecen de alternativas en ofensiva con su cuerpo de receptores, pero por ahora solo firmaron a OBJ en el equipo de prácticas.

Odell Beckham Jr. se reencontrará con Kevin O'Connell

Con su llegada a Minnesota, el receptor de 33 años se reencontrará con Kevin O'Connell, con quien ganó el Super Bowl LVI, y con Frank Smith, con quien coincidió con los Dolphins. El receptor llega sin recepciones y con 19 snaps en tres juegos con los Giants este año. En total, en toda su carrera suma 575 recepciones para siete mil 987 yardas y 59 anotaciones.

Los Vikings tienen marca 4-0 en este inicio de temporada, aunque su ofensiva está entre las de peor ranking. Su receptor estrella, Justin Jefferson sufrió un esguince de tobillo en la Semana 3, se perdió la 4 y está en duda para la 5. El equipo firmó al veterano Jauan Jennings como tercer receptor por detrás de Jefferson y Jordan Addison, pero se perdió un juego por motivos personales y tiene solo dos pases y nueve yardas por ahora.