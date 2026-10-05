Los San Francisco 49ers siguen sin conocer la derrota en la temporada y, después de superar a Denver en casa este domingo, llegaron a una marca de 4-0 que los coloca entre los tres equipos que mantienen el paso perfecto junto con Minnesota y Kansas City.
El arranque, además, tiene un significado especial para los Gambusinos, pues es apenas la quinta ocasión en su historia que consiguen ganar sus primeros cuatro partidos de una temporada. La gran pregunta ahora es hasta dónde podrán llegar.
Las cinco ocasiones previas en que San Francisco 49ers arrancó 4-0
Temporada
Marca al final
Hasta dónde llegaron
2023
12-5
Super Bowl
2019
13-3
Super Bowl
1990
14-2
Final de conferencia
1984
15-1
Campeón
1952
7-5
Sin playoffs
El antecedente más exitoso corresponde a 1984, cuando San Francisco también comenzó con cuatro victorias consecutivas y terminó con marca de 15-1, antes de conquistar el Super Bowl. En cambio, los inicios de 2019 y 2023 terminaron con derrotas en el juego grande.
Seattle, la próxima prueba para los Gambusinos
Ahora San Francisco tendrá que demostrar que este comienzo puede mantenerse cuando visite a Seattle la próxima semana.
El duelo tendrá un ingrediente especial, pues los Seahawks son los actuales campeones y pondrán a prueba la condición de invicto de los 49ers.
Ahora el recuerdo de 1984 marca el techo de lo que puede conseguir un equipo que comienza así, y los Gambusinos buscarán escribir nuevamente esa historia.