Los 49ers se ven como uno de los equipos más sólidos de la Liga | AP

Hay sensaciones de confianza en la organización, ya que de las cinco veces anteriores, las últimas cuatro al hilo los 49ers avanzaron a playoffs

Los San Francisco 49ers siguen sin conocer la derrota en la temporada y, después de superar a Denver en casa este domingo, llegaron a una marca de 4-0 que los coloca entre los tres equipos que mantienen el paso perfecto junto con Minnesota y Kansas City.

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El arranque, además, tiene un significado especial para los Gambusinos, pues es apenas la quinta ocasión en su historia que consiguen ganar sus primeros cuatro partidos de una temporada. La gran pregunta ahora es hasta dónde podrán llegar.

Las cinco ocasiones previas en que San Francisco 49ers arrancó 4-0

Temporada Marca al final Hasta dónde llegaron 2023 12-5 Super Bowl 2019 13-3 Super Bowl 1990 14-2 Final de conferencia 1984 15-1 Campeón 1952 7-5 Sin playoffs

Kyle Juszczyk, jugador de los San Francisco 49ers, en el partido ante los Denver Broncos | AP

El antecedente más exitoso corresponde a 1984, cuando San Francisco también comenzó con cuatro victorias consecutivas y terminó con marca de 15-1, antes de conquistar el Super Bowl. En cambio, los inicios de 2019 y 2023 terminaron con derrotas en el juego grande.

Seattle, la próxima prueba para los Gambusinos

Ahora San Francisco tendrá que demostrar que este comienzo puede mantenerse cuando visite a Seattle la próxima semana.

Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, anotando un touchdown ante Arizona | AP

El duelo tendrá un ingrediente especial, pues los Seahawks son los actuales campeones y pondrán a prueba la condición de invicto de los 49ers.