NFL: Las lesiones más graves que ya dejaron jugadores fuera toda la temporada

Saquon Barkley salió lastima en el duelo ante los Rams | AP

Desgarros de ligamento, tendón de Aquiles y otras lesiones graves han provocado que varias figuras terminen anticipadamente su campaña

La temporada 2026 de la NFL apenas comienza a tomar forma, pero las lesiones ya dejaron un impacto importante en distintos equipos.

Después de cuatro semanas, varios jugadores fueron colocados en la lista de reservas por lesión y algunos ya fueron descartados para el resto del año.

La Semana 4 volvió a aumentar la lista

El cierre de la cuarta semana dejó nuevas bajas de gravedad. Edgerrin Cooper, linebacker de Green Bay, sufrió una rotura del tendón de Aquiles ante Tampa Bay y una resonancia confirmó que se perderá el resto de la campaña.

Los Baltimore Ravens también recibieron malas noticias después de que Durham Smythe sufriera una rotura del tendón de Aquiles. El ala cerrada fue descartado para lo que resta del año, aumentando una lista de lesiones que ya comienza a pesar en la temporada.

Con apenas cuatro semanas disputadas, la NFL ya acumula una cantidad considerable de jugadores en reservas y listas especiales. Las lesiones de larga duración comienzan a modificar plantillas, rotaciones y planes de equipos que todavía tienen por delante la mayor parte de la campaña.

Tyquan Thornton se lastimó el pie en el último encuentro de los Chiefs | AP

Tyquan Thornton, receptor de los Kansas City Chiefs, sufrió una dislocación del tobillo izquierdo con daño en ligamentos durante el triunfo 30-27 sobre Las Vegas Raiders en la Semana 4. La lesión ocurrió después de una recepción de 55 yardas en el último cuarto.

Lesiones que han dejado fuera de la batalla a jugadores

De'Von Achane — Miami Dolphins — Rodilla (ACL) — Fuera toda la temporada

Brian Burns — New York Giants — Rodilla (ACL) — Fuera toda la temporada

Jaxson Dart — New York Giants — Rodilla (MCL y menisco) — Fuera toda la temporada

Ricky Pearsall — San Francisco 49ers — Rodilla (PCL) — Fuera toda la temporada

Alfred Collins — San Francisco 49ers — Tendón rotuliano — Fuera toda la temporada

Jake Tonges — San Francisco 49ers — Rodilla — Fuera toda la temporada

Mike Onwenu — New England Patriots — Tobillo — Lesión de temporada; fue colocado en IR.

Edgerrin Cooper — Green Bay Packers — Tendón de Aquiles — Fuera toda la temporada

Durham Smythe — Baltimore Ravens — Tendón de Aquiles — Fuera toda la temporada