Bienvenidos a los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde cada semana analizamos el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o en su defecto para evitar la 'condena´de recibir el primer pick del próximo Draft

Después de cinco semanas, los 49ers encabezan el listado, luego de su sufrido triunfo, con polémico final, sobre el campeón Seahawks, que pese a la derrota, mantiene intacta su etiqueta de contendiente al Super Bowl.

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Los Chiefs, sin jugar, Bills, con su espectacular y dramática victoria sobre Rams, y los sorprendentes Vikings se ubican en la parte alta; mientras que Chargers, Titans y Dolphins, únicos equipos sin ganar en la campaña, están en el paredón del sótano.

1 San Francisco 49ers (5-0)

Los 49ers se enfrascaron en un pleito de callejón con el Campeón Seahawks, físico, de moretones, donde cada yarda costó sudor y sangre, y salieron con el puño en alto para tomar la cima de nuestro Power Ranking, sin ser el mejor partido ofensivo el equipo y de Purdy, pero así ganan los equipos que se jactan de contendientes al Lombardi. La defensiva provocó cuatro intercambios de balón y Raheem Morris tiene en el novato Gracen Halton una nueva joya como tacle defensivo. La mejor noticia para los Gambusino es que no hemos visto aún su techo, ese llegará con la reincorporación de sus múltiples lesionados. (Mario Hernández)

Sebastian Valdez, defensivo de los San Francisco 49ers | AP

2 Kansas City Chiefs (4-0)

El equipo descansó, pero eso no impidió que se mantenga en la segunda posición del ranking. Lo mostrado en las primeras cuatro semanas le alcanza para estar por debajo de 49ers. Su defensiva permite en promedio 19.3 puntos y su ataque es uno de los más prolíficos con un promedio de 29.5 por juego. (José Moreno)

3 Buffalo Bills (4-1)

¡Sí, no están leyendo mal! ¡Josh Allen ganó en tiempo extra! Después de todos los traumas que le han generado ese casi cuarto adicional al mariscal de campo, los Bills -cof cof el pésimo nivel de Harrison Mevis- se alzaron con la victoria ante Los Angeles Rams en un duelo con sabor a Super Bowl. Eso sí, Buffalo tiene muchas cosas que corregir; los castigos excesivos principalmente. (Emiliano Arias)

Jugadores de los Bills celebrando anotación ante los Lions | AP

4 Seattle Seahawks (3-2)

Pese a la derrota ante San Francisco, el Campeón demostró que volverá a competir por llegar al Super Bowl. El juego ante 49ers dio vibras de Final de Conferencia y se jugó como un partido de Playoffs, en el que ganó el que cometió menos errores, pero la diferencia entre uno y otro equipo es prácticamente nula. (César Cuervo)

5 Minnesota Vikings (5-0)

Kyler Murray tiene a los Vikings con su primer 5-0 desde 2024. Pero más allá de eso es la defensiva la que tiene al equipo como una sorpresa. Tienen el promedio más bajo de puntos por partido con 12.8. Su taza de apresuramiento contra el QB rival es el segundo mejor. Han aceptado solo 6 TD de los rivales. (José Moreno)

Will Reichard, pateador de los Minnesota Vikings, en duelo ante los Miami Dolphins | AP

6 Jacksonville Jaguars (4-1)

Sí, sufrieron mucho y ganaron en agonía, pero semana a semana siguen demostrando que van en serio. Trevor Lawrence cada día se ve con más confianza y saca provecho de su armas ofensivas, con Tuten y Washington en modo fire. Por cierto, su defensiva también se ha visto muy sólida. (Esteban Gutiérrez)

7 Baltimore Ravens (4-1)

Fue más que evidente que el sistema ofensivo no es lo mismo sin Lamar Jackson, pero lo importante para ellos fue haber ganado, sin importar la forma. Declan Doyle fue muy inteligente con el llamado de jugadas y evitó que Tyler Huntley arriesgara de más el balón, combinando el ataque con un sólido Henry por la vía terrestre. (Esteban Gutiérrez)

8 Los Angeles Rams (2-3)

La definición exacta de morir en la orilla. Perder en tiempo extra 37-34 contra los Buffalo Bills dolió el doble tras haber empatado de forma espectacular en el cuarto periodo. El gran pecado de la semana fue el colapso en equipos especiales al fallar dos goles de campo claves, uno en OT que era el triunfo. Aunque Matthew Stafford y Kyren Williams demostraron corazón al revivir la ofensiva, la realidad es cruda: hilaron su segunda derrota y el equipo de Sean McVay cae a un récord perdedor que enciende las alarmas. (Carlos Chávez)

9 Denver Broncos (3-2)

Fiel a su costumbre bajo la era de Sean Payton y Bo Nix, cerraron fuerte en el último cuarto para lograr un vital triunfo sobre Chargers, el primero de la campaña fuera, para llegar con el ánimo a tope a su fortaleza, el Empower Field at Mile High, donde son capaces de vencer al que sea, ahí medirán su real alcance ante los Campeones Seahawks, en horario estelar, en el TNF que abre la Semana 6. (Mario Hernández)

10 Detroit Lions (3-2)

Detroit demostró que si salen conectados ofensivamente son capaces de aplastar a quien tengan enfrente. Colgaron 45 puntos ante los Cardinals y aunque defensivamente no son buenos, Aidan Hutchinson es capaz de hacer algunas jugadas grandes de ese lado del ovoide que les ayudarán a conseguir victorias y los regresarán a Playoffs. (César Cuervo)

11 Cincinnati Bengals (3-2)

Una bocanada de aire caliente en Miami que maquilla las dudas. El triunfo 31-24 sobre los Dolphins se construyó con un Joe Burrow encendido que lanzó cuatro pases de touchdown repartiendo el ovoide, incluyendo una conexión clave con Ja'Marr Chase. Sin embargo, no todo es felicidad; la defensiva permitió que un rival inoperante les peleara hasta el último cuarto. Se van a su semana de descanso con récord positivo, pero con la urgencia de arreglar las facilidades defensivas antes de meterse a territorio hostil en Baltimore. (Carlos Chávez)

12 Green Bay Packers (3-2)

Hay cosas que nunca cambian, como lo es la paternidad de los Packers sobre los Bears. Pese al dubitativo inicio de campaña para los de Wisconsin, la afición quesera puede respirar un poco tras colocarse con un récord de 3-2 y las últimas grandes exhibiciones del trío Love-Golden-Watson. Sin embargo, Green Bay no puede confiarse, ya que la siguiente semana es contra los Cowboys, sin Parsons y en Primetime. (Emiliano Arias)

13 New England Patriots (3-2)

Parece que por fin despertó Drake Maye. Por segunda semana al hilo, el mariscal de campo tuvo una exhibición fenomenal y ya suma siete pases de TD en dos juegos (solo tuvo uno en los primeros tres partidos). (Esteban Gutiérrez)

14 Chicago Bears (3-2)

Sin Caleb Williams, este equipo está en problemas. Los Bears fueron apabullados en su visita a Green Bay. La ofensiva apenas movió el balón 3.6 yardas por jugada. Entre Case Keenum y Tyson Bagent lanzaron apenas 165 yardas. Más vale que Williams se recupera lo antes posible para que Bears no caiga en los rankings. (José Moreno)

15 Carolina Panthers (2-2)

Bye Week para Bryce Young y compañía, quienes ahora tendrán que enfrentar a Eagles como visitante. El QB de 24 años ha tenido un excelente arranque de temporada y llega motivado luego de la gran actuación ante Lions en Semana 4. (Esteban Gutiérrez)

16 Pittsburgh Steelers (3-2)

Poder físico en su máxima expresión para sanar las heridas. Dominar por completo a los Indianapolis Colts con un contundente 34-22 es el reflejo de lo que este equipo quiere ser.

El gran héroe de la semana fue Jaylen Warren, quien cargó con el ataque terrestre y trituró a una línea defensiva incapaz de frenar el impacto. A esto se le suma el factor veterano: Aaron Rodgers estuvo intratable en el juego aéreo y volvió a demostrar su vigencia al lanzar tres pases de touchdown. Con tres victorias en casa, recuperan la identidad justo a tiempo. (Carlos Chávez)

17 Philadelphia Eagles (2-3)

Los Jaguars cambiaron el tradicional Fish and chips por un Eagles and chips. Philadelphia tuvo toooodo en bandeja de plata para ganar el partido, pero Jonathan Jones decidió tacklear con dos segundos a Ameer Abdullah. El resto es historia. Los de Sirianni no hicieron un mal partido, sino que todo lo contrario, compitieron con sus armas, aunque con un juego terrestre ridículo de 22 yardas. (Emiliano Arias)

18 Las Vegas Raiders (3-2)

A todos nos deslumbraron con ese arranque de 3-0 y el gran partido que le hicieron a los Chiefs la semana pasada, pero ahora los Patriots los regresaron a la realidad. Aún así, el camino es el correcto y encontraron en Klint Kubiak a un genio ofensivo que los mantendrá competitivos todo el año, aunque el domingo no lo fueron. Ashton Jeanty claramente no estaba al 100 por ciento y vimos el debut de Fernando Mendoza en la NFL. (César Cuervo)

19 New York Giants (3-1-1)

Lástima que perdieron tan pronto en la campaña a su quarterback Jaxson Dart, pero quedó claro ante Commanders, que con John Harbaugh en la banda, los Giants tiene espíritu y combatividad para pelear hasta el final en una División que luce abierta para cualquiera, pero que seguramente solo otorgará un boleto a Playoffs. (Mario Hernández)

20 Atlanta Falcons (2-3)

Fracasaron en su intento por meterse a la conversación. No aprovecharon su localía y terminaron por caer ante Baltimore en la reciente semana. Los emplumados se ponen 0-2 en casa. Se viene una parte fundamental del calendario, ya que de los siguientes cinco encuentros, cuatro son en casa. O avanzan en su División que es la más floja de la NFC o se viene otro fracaso. (José Moreno)

21 Cleveland Browns (3-2)

Típico de los Browns. Ir y ganar ante los Steelers en Prime Time y luego caer ante un equipo como los Jets en un partido del mediodía. El juego terrestre con Quinson Judkins preocupa y aunque el novato Denzel Boston ha sido una grata revelación, la conmoción de KC Concepcion les pesará mientras esté fuera del campo. Igual deben involucrar más al TE Harold Fannin en el juego aéreo. (César Cuervo)

22 Dallas Cowboys (2-3)

El manual perfecto de cómo pasar de la ilusión a la frustración cada semana, si vas por la vida ganando un partido y cayendo en el siguiente, solo aspiras a un récord de .500 en el mejor de los casos. Perder en casa con Buccaneers, que no tenía victoria en la temporada, ya es vergonzoso. La defensa de Christian Parker no funciona, es la segunda peor de la NFL, por esoTampa Bay abusó de ellos al correrles 241 yardas. (Mario Hernández)

23 Indianapolis Colts (2-3)

La “Taylordepencia” es real y alerta en Indianápolis. Los Steelers encontraron la fórmula para ganar a los Colts, y no, no solo fue la sublime actuación de Rodgers, fue que lograron detener la carrera y ganaron la batalla en las trincheras. Daniel Jones tuvo que usar su brazo la mayor parte del tiempo y, aunque no se equivocó, tampoco trascendió. Ahora, los Potros tendrán que remar a contracorriente en el Sur, pues los Jaguars se alejan con peligro. (Emiliano Arias)

24 Houston Texans (1-4)

¡Extra, extra! ¡Ganaron los Texans! Aunque fue a los Titans. Houston visitó Nashville y se llevó una cómoda ventaja, con un C.J Stroud más seguro y una defensa más dominante. Aunque tardaron en carburar, los Texanos mostraron orgullo y su victoria fue más que eso, fue una declaración. Con su semana de descanso en puerta y la incorporación de Marvin Harrison Jr., los de DeMeco Ryans quieren ser el segundo equipo en la historia de la NFL en empezar 0-4 y meterse a los Playoffs, ¿lo lograrán? Todo depende del próximo juego ante Jaguars. (Emiliano Arias)

25 New York Jets (2-3)

Valiosa victoria ante Cleveland, pero los Jets dejaron ver que son uno de los equipos con más problemas de indisciplina. Cometieron 10 castigos para más de 100 yardas de retraso. Tienen la segunda ofensiva más penalizada. Su defensa es lo más rescatable y la que los puede meter en la pelea. (José Moreno)

26 Tampa Bay Buccaneers (1-4)

Por fin se acordaron que tienen una buena línea ofensiva y un decente ataque terrestre, encabezado por Bucky Irving, para estallar por esa vía. La buena es que sumaron 241 yardas por el suelo para triunfar por vez primera en la campaña, la mala, que es lo hicieron ante la segunda peor defensiva, la de Cowboys. Veremos si esta victoria es espejismo o realidad en su repunte cuando enfrenten en la Bahía a Steelers. (Mario Hernández)

27 Washington Commanders (1-3-1)

Dejar ir vivo al rival en casa siempre se siente como una derrota, aunque técnicamente no lo sea. Rescatar un insólito empate 27-27 ante los New York Giants en tiempo extra demostró las dos caras de la moneda. El regreso de Jayden Daniels le devolvió la chispa al equipo con dos anotaciones por tierra, pero los errores mentales en la prórroga con el manejo del reloj hacen que la imagen sea de un equipo que simplemente no sabe ganar. (Carlos Chávez)

28 New Orleans Saints (1-4)

Domingo de pesadilla para el equipo de Kellen Moore: la defensa sufrió, pero lo que realmente sorprendió fue la pobreza ofensiva. Shough no llegó ni a las 100 yardas aéreas y el juego terrestre combinado (3 RB) apenas superó las 50. (Esteban Gutiérrez)

29 Arizona Cardinals (1-4)

Triste. Cada año es lo mismo con los Cardinals. No mejoran, no cambian, no nada. Arizona se ha convertido en un equipo sumamente irrelevante y una victoria casi segura para cualquier rival; Detroit aprovechó la situación. ¿Qué fue lo más relevante del Pájaro Rojo esta semana? El intercambio de Harrison, otro jugador que fue una selección alta -la cuarta global de 2024 para ser precisos-, pero que nunca logró despegar. (Emiliano Arias)

30 Los Angeles Chargers (0-5)

Muchos ponían a este equipo como contendiente en la Americana y vaya error. La gran decepción de la temporada. Omarion Hampton carece de explosividad, no tienen línea ofensiva y la mitad de sus receptores están lesionados. La defensa tampoco se está destacando. Jim Harbough está en la silla caliente y si no gana pronto, seguro se quedará sin chamba. (César Cuervo)

31 Tennessee Titans (0-5)

Una lágrima de equipo que parece no tener fondo esta temporada. Ser humillados en su propio estadio 26-3 por unos Houston Texans que ni siquiera habían ganado en el año es tocar fondo absoluto. La ofensiva es un fantasma inoperante; Cam Ward no encuentra el rumbo y la línea apenas pudo producir 187 yardas totales en todo el partido. Son uno de los peores equipos de la NFL, no tienen pies ni cabeza, y la discusión sobre mandar al banquillo al quarterback novato ya es una realidad ineludible. (Carlos Chávez)

32 Miami Dolphins (0-5)