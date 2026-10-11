En una última jugada polémica, los Niners se alzaron con la victoria

¿Lesiones? ¿Quarterback sistema? ¿Ya se cerró la ventana del Super Bowl? Todo eso dejó de interesar a los San Francisco 49ers, quienes iniciaron la Temporada 2026 con una marca de 5-0 y 3-0 en la División Oeste de la Conferencia Nacional. ¿Las víctimas? Los Seattle Seahawks, quienes vieron cómo sus ilusiones se desvanecieron cuando Jaxon Smith-Njigba soltó un pase de Sam Darnold en tercera oportunidad con menos de un minuto en el reloj.

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La defensiva de los gambusinos se fajó en los últimos segundos del partido y, como una especie de película de suspenso y drama, el partido se definió con una decisión de los oficiales. Después del pase que soltó Smith-Njigba, los Halcones Marinos se la jugaron en cuarta oportunidad para intentar acercar el balón a su pateador, sin embargo, Cooper Kupp no logró llegar a la marca del primera y diez; aunque se revisó por un largo tiempo.

Mike Evans, en festejo tras touchdown ante Seahawks | AP

Duelo cargado de emoción entre 49ers y Seahawks

Estos dos equipos no se quieren, eso lo sabe todo el mundo. Desde los primeros instantes del partido, la sensación en Lumen Field fue eléctrica. El equipo de la bahía pegó primero, gracias a una intercepción de Renardo Green -primera de las dos que tuvo en el partido y tercera de la temporada-, que terminó en una anotación de Mike Evans.

Pese a que ambas defensivas aprovecharon los errores, como lo fue el muff de los 49ers que le dio el empate a los Seattle Seahawks, fueron los Halcones Marinos quienes se equivocaron más. En la recta final del segundo cuarto, Gracen Halton provocó un balón suelto y terminó por recuperarlo en las diagonales, lo que puso una ventaja de 21-13 en favor de los Niners.

Jaxon Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks | AP

¿Cómo fue la dramática segunda mitad?

Sin embargo, la segunda mitad terminó por ser un ida y vuelta sin precedentes, aunque marcado por un dominio inicial de los Seattle Seahawks. La franquicia de la ciudad del grunge terminó por darle la vuelta gracias a un touchdown de Jaxon Smith-Njigba, y dos goles de campo, para una voltereta de 21-26.

El as bajo la manga no fue otro que Mike Evans, que pese a los errores que llegó a cometer Brock Purdy, el veterano receptor siempre alzó la mano. El exjugador de los Tampa Bay Buccaneers terminó con siete recepciones para 113 yardas; además de su anotación y una conversión de dos puntos.

Los Niners sentenciaron el partido con un gol de campo de Eddy Pineiro, además de la jugada defensiva mencionada. Ahora, los San Francisco 49ers enfrentarán a los Washington Commanders la siguiente semana, en el duelo por el Monday Night Football.