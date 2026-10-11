Los gambusinos buscarán mantener su invicto de 4-0 ante Seattle, aunque tendrán que afrontar el duelo divisional con varias ausencias importantes

Los San Francisco 49ers enfrentarán este domingo a los Seattle Seahawks en un duelo determinante por el liderato de la NFC Oeste. El equipo coacheado por Kyle Shanahan llega con marca invicta de 4-0, aunque tendrá que superar varias bajas importantes en su plantilla, principalmente en el sector defensivo.

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La principal noticia positiva para San Francisco es la disponibilidad de Mike Evans, quien recibió autorización para jugar después de presentar molestias en las costillas. El receptor veterano participó de manera limitada en el entrenamiento del viernes, pero no apareció con ninguna designación de lesión en el reporte final.

Evans sufrió un golpe durante la victoria de 36-30 sobre los Arizona Cardinals el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, logró mantenerse en actividad y registró cinco recepciones para 76 yardas en el triunfo de 24-14 frente a los Denver Broncos, por lo que estará disponible para enfrentar a Seattle.

Mike Evans, receptor de los San Francisco 49ers, durante partido ante Arizona Cardinals | AP

¿Qué jugadores de los 49ers se perderán el partido contra Seahawks?

La ausencia más importante será la de Nick Bosa, quien se perderá su tercer encuentro consecutivo debido a problemas en la rodilla y la pantorrilla. Aunque inicialmente Shanahan estimó una recuperación de aproximadamente dos semanas, el defensivo todavía no se encuentra en condiciones de regresar a los emparrillados.

A esta baja se suma la de Kyle Juszczyk, quien sufrió una hiperextensión y una contusión ósea en la rodilla derecha durante el encuentro contra Denver. Tampoco estarán disponibles Marques Sigle y James Thompson Jr., ambos por lesiones de tobillo, mientras que el esquinero Upton Stout permanece como cuestionable debido a molestias en el hombro.

En contraste, los gambusinos podrían recuperar a Mykel Williams, quien completó su segunda semana de entrenamientos después de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en 2025. Shanahan confirmó que el jugador será activado de la lista de lesionados este sábado, con la posibilidad de participar ante Seattle.

Nick Bosa, con los San Francisco 49ers | AP

Niners y Seahawks se enfrentan por el liderato de la NFC Oeste

El enfrentamiento tendrá implicaciones directas en la clasificación divisional, pues Seattle llega con registro de 3-1, apenas un partido por detrás de San Francisco. Una victoria de los Seahawks igualaría las marcas de ambos equipos y les permitiría tomar ventaja en el criterio de desempate por enfrentamiento directo.

Por su parte, Seattle tampoco contará con plantilla completa, luego de confirmar la ausencia del corredor Zach Charbonnet por una lesión de rodilla.