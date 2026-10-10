La defensiva de Raheem Morris continúa buscando armas tras el gran número de lesiones

Los San Francisco 49ers anunciaron la baja del ala defensivo Ogbo Okoronkwo, quien había participado en los primeros cuatro partidos de la temporada de la NFL. La decisión responde a la necesidad del equipo de fortalecer su defensiva contra el ataque terrestre y, al mismo tiempo, abre un espacio en el plantel para el posible regreso de Mykel Williams, quien se encontraba en la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP).

Okoronkwo había registrado la segunda mayor cantidad de jugadas entre los especialistas en presionar al mariscal de campo de San Francisco. Durante su participación acumuló 10 presiones y una efectividad del 11.8 por ciento en persecución al quarterback, aunque solamente disputó 33 jugadas en situaciones de defensa contra la carrera.

Ogbo Okoronkwo, en partido de pretemporada con los San Francisco 49ers | AFP

¿Por qué los Niners decidieron dar de baja a Ogbo Okoronkwo?

La salida del defensivo está relacionada con las necesidades del esquema encabezado por el coordinador Raheem Morris, quien ha tenido que realizar ajustes ante la falta de alternativas en los extremos de la línea defensiva. Una de sus soluciones ha sido utilizar formaciones de cinco hombres, con tres tackles defensivos y Jaden Dugger.

En este contexto, Khalid Kareem se ha convertido en una de las principales opciones para detener el ataque terrestre. De las 100 jugadas que ha disputado, 43 han sido en labores de contención contra la carrera, una distribución que refleja su participación dentro del sistema defensivo.

Ogbo Okoronkwo, en partido de temporada regular con los San Francisco 49ers | AP

Otros jugadores como Keion White, Romello Height y Matt Judon han sido utilizados principalmente para presionar al mariscal de campo rival. Esta situación ha limitado las alternativas disponibles para Morris cuando necesita fortalecer la defensa terrestre durante los encuentros.

La salida de Okoronkwo también genera incertidumbre sobre su continuidad en la organización, pues todavía no se ha definido si San Francisco buscará incorporarlo a su equipo de prácticas. Esta posibilidad podría depender de los próximos movimientos en el plantel y de la situación de Nick Bosa.

Nick Bosa, con los San Francisco 49ers | AP

¿Quién ocupará el lugar de Ogbo Okoronkwo en los 49ers?

El movimiento permitirá abrir un espacio para la posible activación de Williams, quien permanecía en la lista PUP. Su reincorporación podría oficializarse durante el fin de semana, con la intención de ofrecer una alternativa adicional para la rotación defensiva de San Francisco.