El equipo ha evitado de Brock Purdy sea derribado en los primeros cuatro juegos de la campaña

Los San Francisco 49ers comenzaron la temporada de la NFL de la mejor manera posible y tras cuatro semanas, todavía no saben lo que es perder. Sin embargo, más allá del récord, el equipo ya hizo historia al registrar una marca que no se registraba desde hace 21 años, cuatro partidos consecutivos sin permitir capturas a su mariscal de campo.

El equipo de California consiguió esta marca después de derrotar 24-14 a los Denver Broncos el domingo, en un encuentro en el que la línea ofensiva volvió a proteger al quarterback, Brock Purdy, ante una de las defensivas más productivas de la liga.

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Con este registro, los 49ers se convirtieron en el primer equipo desde los Indianapolis Colts de 2005 en comenzar una temporada sin permitir capturas en sus primeros cuatro partidos. Además, San Francisco se sumó a un grupo de apenas cinco equipos que han conseguido esta marca desde que las capturas de equipo comenzaron a registrarse oficialmente en 1963.

La marca de San Francisco adquiere relevancia por el nivel de sus rivales y, particularmente, por el desempeño de la defensiva de Denver. Los Broncos llegaron al enfrentamiento como uno de los equipos que más capturas de quarterback han conseguido, pues han encabezado la NFL en ese departamento desde el inicio de la temporada 2024.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco 49ers, en victoria ante Cardinals | AP

El inicio de campaña de San Francisco también representa una respuesta a las dudas que surgieron sobre su línea ofensiva después de las dos derrotas sufridas ante los Seattle Seahawks al cierre de la temporada pasada. En aquellos encuentros, el equipo tuvo dificultades para establecer su ataque, una situación que contrasta con el desempeño mostrado durante las primeras cuatro jornadas de la presente campaña.

Sin embargo, la línea ofensiva de los 49ers consiguió contener a los defensivos de Denver y permitió que Purdy completara el encuentro sin ser capturado. La protección al pasador ha sido uno de los elementos que acompañaron el comienzo de campaña del equipo, que logró mantenerlo fuera de situaciones de captura durante sus cuatro primeros compromisos.

Brock Purdy celebrando anotación ante los Miami Dolphins | AP

La línea ofensiva de los Niners ha brillado

De acuerdo con los datos de Pro Football Focus (PFF), Purdy ha enfrentado presión en 35 jugadas de pase, la segunda cifra más baja para cualquier equipo en lo que va de la temporada. Esta estadística refleja la cantidad de ocasiones en las que las defensivas rivales han logrado acercarse al quarterback y limitar el tiempo disponible para ejecutar sus pases.

Además del trabajo de sus compañeros en la línea ofensiva, el mariscal de campo ha contribuido a reducir las oportunidades de captura mediante la liberación rápida del balón y su capacidad para escapar de la presión cuando los defensivos consiguen acercarse.

Brock Purdy llevando el balón por tierra en el Juego de Semana 2 de la temporada 2026 | AP