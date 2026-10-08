¡Cambios en Denver! Sean Payton toma el control de la ofensiva de Broncos ante malos resultados

El entrenador en jefe aseguró que su intención no es sustituir al coordinador ofensivo, Davis Webb

Los Denver Broncos realizarán un cambio importante en su estrategia de cara a la quinta semana de la temporada de la NFL. El entrenador en jefe Sean Payton anunció que retomará el control de las jugadas ofensivas a partir del próximo domingo, cuando su equipo enfrente a Los Angeles Chargers, con el objetivo de mejorar el rendimiento de una unidad que ha tenido problemas durante el arranque de campaña.

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La decisión fue confirmada por el propio entrenador durante una conferencia de prensa celebrada este jueves, en la que reconoció la necesidad de realizar ajustes después de que los Broncos consiguieran apenas dos victorias en sus primeros cuatro compromisos. "Haremos un cambio en la ofensiva. Yo decidiré las jugadas", aseguró Payton ante los medios de comunicación.

Sean Payton, entrenador en jefe de los Denver Broncos | AP

Durante la pretemporada, el experimentado entrenador había delegado la responsabilidad de seleccionar las jugadas al coordinador ofensivo Davis Webb, quien atraviesa su primera temporada en ese puesto. Sin embargo, los resultados obtenidos durante las primeras semanas provocaron que Payton decidiera involucrarse nuevamente de manera directa en las decisiones ofensivas.

A pesar del cambio, el entrenador dejó claro que mantiene su confianza en Webb, a quien incluso considera un candidato para convertirse en entrenador en jefe de la NFL en el futuro. "Llevo suficiente tiempo en esto como para saber cuándo tengo un futuro entrenador principal, y él lo será", expresó Payton al referirse a su coordinador.

Bo Nix, mariscal de campo de los Denver Broncos, en partido ante los San Francisco 49ers | AP

¿Por qué Sean Payton tomó el control de la ofensiva de Denver Broncos?

El principal motivo detrás de la decisión es el bajo rendimiento ofensivo de Denver durante las primeras cuatro semanas de la temporada. Los Broncos se encuentran en el puesto 27 de la NFL tanto en puntos anotados como en yardas totales por partido, mientras que su ataque terrestre ocupa el lugar 29, estadísticas que reflejan las dificultades del equipo para avanzar con consistencia.

Los problemas también se han reflejado en el desempeño del quarterback Bo Nix, quien ocupa el puesto 22 de la liga en QBR, con una calificación de 46.1, y el lugar 27 en promedio de yardas por intento de pase, con apenas 5.9. Además, Denver se encuentra entre los peores equipos en generación de jugadas explosivas, una situación que ha limitado considerablemente su capacidad para conseguir anotaciones.

Kyle Juszczyk, jugador de los San Francisco 49ers, en el partido ante los Denver Broncos | AP

¿Cuándo juegan Denver Broncos vs Los Angeles Chargers?

El primer partido de los Broncos con Sean Payton nuevamente como responsable de seleccionar las jugadas ofensivas será el próximo domingo, cuando visiten a Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium. Denver llegará al compromiso con marca de dos victorias y dos derrotas, mientras que su rival todavía no conoce el triunfo después de cuatro encuentros disputados.