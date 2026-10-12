Tras la lesión de Deebo Samuel, así quedó el cuerpo de receptores de los 49ers

El conjunto de San Francisco cuenta con un gran historial de jugadores lastimados

Los San Francisco 49ers continúan atravesando una complicada situación por las lesiones de sus jugadores ofensivos. Ahora, el equipo dirigido por Kyle Shanahan sufrió un nuevo golpe tras confirmarse que Deebo Samuel estará fuera de actividad durante varias semanas, luego de sufrir una lesión en los isquiotibiales durante el encuentro ante los Seattle Seahawks.

El entrenador en jefe de San Francisco confirmó este lunes que el receptor sufrió una lesión importante en el tendón de la corva, aunque por el momento no será enviado a la lista de reservas lesionados. Shanahan explicó que Samuel necesitará tiempo para recuperarse, por lo que su participación en los próximos compromisos de la temporada está descartada.

La lesión ocurrió durante el tercer cuarto del partido frente a Seattle, cuando Samuel recibió el balón de Brock Purdy e intentó avanzar por el costado izquierdo del campo. Sin embargo, el receptor cayó al césped con visibles molestias y perdió el ovoide, antes de abandonar el terreno de juego cojeando.

Mike Evans y Deebo Samuel, receptores de los San Francisco 49ers, en partido | AP

¿Qué jugadores de los 49ers están lesionados?

La ausencia de Deebo Samuel agrava una situación que ya era preocupante para los 49ers, especialmente en su cuerpo de receptores. Ricky Pearsall quedó descartado para el resto de la temporada por una lesión de rodilla, mientras que Demarcus Robinson, De'Zhaun Stribling y Christian Kirk también permanecen fuera de actividad por diferentes problemas físicos.

A estas bajas se suman las molestias que arrastra Mike Evans en las costillas y la lesión de tobillo que sufrió Jacob Cowing durante el encuentro contra los Seahawks. Aunque el novato consiguió regresar al campo, San Francisco llegó a contar únicamente con tres receptores disponibles durante algunos momentos del partido: Evans, Brandin Cooks y Jordan Watkins.

Pese a las dificultades, los 49ers consiguieron imponerse 32-29 a Seattle en un emocionante encuentro. Brandin Cooks aprovechó su oportunidad y consiguió una recepción de touchdown de siete yardas durante el último cuarto, una anotación determinante para que San Francisco consiguiera la victoria.

Mike Evans, en festejo tras touchdown ante Seahawks | AP

¿Cómo cubrirán los 49ers la ausencia de Deebo Samuel?

Ante la complicada situación, Kyle Shanahan adelantó que Brandin Cooks tendrá mayor protagonismo en la ofensiva, mientras que el equipo contempla incorporar a un receptor desde su escuadra de prácticas. Entre las alternativas disponibles aparecen Malik Turner, Xavier Smith, Will Pauling y Wesley Grimes, quienes podrían recibir una oportunidad en las próximas jornadas.

Con Christian Kirk todavía sin fecha de regreso para el compromiso de la Semana 6 frente a los Washington Commanders, los 49ers buscarán contar con al menos cinco receptores activos. Shanahan aseguró que confía en los jugadores disponibles para mantener el rendimiento ofensivo, aunque reconoció que el equipo permanecerá atento al mercado ante la posibilidad de reforzar una posición cada vez más debilitada.