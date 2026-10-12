Además, los San Francisco 49ers también sufrieron la baja de Dre Greenlaw, al ser expulsado del juego

Los San Francisco 49ers vivieron una complicada jornada frente a Seattle Seahawks, pese a la victoria, luego de perder a Deebo Samuel por una lesión en el tendón de la corva y sufrir la expulsión de Dre Greenlaw durante el encuentro divisional de la NFL.

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Deebo Samuel quedó descartado para el resto del encuentro después de resentirse del tendón de la corva durante una jugada terrestre. El receptor intentó avanzar por el costado, pero realizó un apoyo incómodo y terminó cayendo sobre el terreno de juego, acción en la que también perdió el control del ovoide.

El balón suelto fue recuperado por Josh Jobe, esquinero de Seattle, en la yarda 36 de San Francisco. Los Seahawks aprovecharon la oportunidad para sumar tres puntos mediante un gol de campo de Jason Myers, con el que colocaron el marcador 26-21 a su favor. Hasta el momento de su salida, Samuel acumulaba dos recepciones para 21 yardas y dos acarreos para cuatro yardas.

Deebo Samuel y Christian McCaffrey, jugadores ofensivos de los San Francisco 49ers, festejando ante los Denver Broncos | AP

Dre Greenlaw es expulsado por propinar cabezazo a jugador de Seahawks

La situación de los 49ers también se complicó por la expulsión del apoyador Dre Greenlaw, quien protagonizó un altercado con Ernest Jones IV durante el segundo cuarto. El incidente comenzó cuando el mariscal de campo Sam Darnold salió del terreno de juego tras un acarreo y recibió un contacto tardío por parte del defensivo de San Francisco.

La acción provocó un castigo por falta personal y generó una confrontación entre jugadores de ambos equipos. En medio de los reclamos, Greenlaw propinó un cabezazo a Jones IV, quien se encontraba sin casco. El golpe provocó una herida que hizo sangrar al jugador de Seattle, por lo que los oficiales determinaron la descalificación del apoyador de los 49ers.

Dre Greenlaw, defensor de los San Francisco 49ers, tras ser expulsado ante Seattle | AP

San Francisco se queda con pocas opciones en su cuerpo de receptores

Greenlaw ya contaba con antecedentes disciplinarios en la NFL, incluida una expulsión en 2023 por un altercado con Dom DiSandro, integrante del personal de seguridad de Philadelphia Eagles, y otra en 2022 por un contacto casco contra casco contra Justin Herbert. El defensivo, quien regresó a San Francisco después de su paso por Denver Broncos, registraba 37 tacleadas en cinco encuentros de la temporada.

Además de la baja de Samuel, Jacob Cowing fue catalogado como cuestionable debido a una lesión de tobillo, situación que redujo las alternativas ofensivas de San Francisco. Ante las molestias de ambos jugadores, Mike Evans, Brandin Cooks y Jordan Watkins quedaron como las opciones disponibles y sin problemas físicos reportados en la posición de receptor.