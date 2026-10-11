El gol de campo de último minuto que le dio la victoria a los Jaguars ante los Eagles en Londres

Jacksonville se mantiene líder de la AFC Sur, además de que le dio vida a Dallas en la NFC Este

Con ocho segundos en el reloj, los Jacksonville Jaguars vencieron a los Philadelphia Eagles en Londres, en el arranque de la actividad dominical de la Semana 5 de la NFL 2026. Gracias a ello, se mantienen líderes de la AFC Sur, mientras que los del Nick Sirianni perdieron la oportunidad de alejarse de los Dallas Cowboys en la NFC Este.

El Tottenham Stadium fue el escenario en el cual Cam Little se convirtió en héroe, al convertir un intento de gol de campo de 57 yardas con muy poco tiempo en el reloj de partido. Con el marcador 17-16 en contra, y con el antecedente de haber fallado un punto extra momentos antes, Little mantuvo la calma para sentenciar el triunfo 17-19.

Fue el noveno gol de campo para el pateador de 23 años, quien ostenta el récord del gol de campo más largo de la NFL: 68 yardas, la temporada pasada contra Las Vegas Raiders. De igual forma, fue su tercer gol de campo de más de 50 yardas esta temporada, después de dos que convirtió contra los Cincinnati Bengals en la Semana 1.

Gran regreso de patada que le dio vida a Jacksonville

Si bien Little fue quien se llevó los reflectores en el partido celebrado en territorio londinense, el momento clave fue el regreso de Ameer Abdullah. Luego de que el pateador falló un punto extra, que dejó el marcador 14-16 a favor de Jacksonville, Philadelphia se puso adelante 17-16 con un gol de campo de 48 yardas y con menos de diez segundos en el reloj.

Sin embargo, los equipos especiales de Eagles no respondieron bien y en la patada de salida permitieron un regreso de 53 yardas por parte de Abdullah, que devolvió el ovoide hasta la yarda 39 en territorio de Philadelphia. Desde ahí, Little no cometió un segundo error y llegaron los tres puntos para los de Liam Coen.

Cam Little en celebración con los Jaguars en el partido de ante Eagles en Londres | AP

¿Cuándo es el siguiente partido de Jaguars y de Eagles?

Esta cardiaca victoria llegó en un gran momento para Jacksonville, que en la Semana 6 tendrán un juego divisional importante a los Houston Texans. Dicho partido está programado para el domingo 18 de octubre a las 7:30 horas (tiempo del centro de México), ya que se disputará nuevamente en Londres, pero ahora en el Estadio de Wembley.

Mientras que Philadelphia regresa al Lincoln Financial Field, donde recibirán a las Carolina Panthers. Dicho compromiso también se celebrará el domingo 18, pero está programado a las 11:00 horas.