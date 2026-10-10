Marvin Harrison Jr., no cumplió con las expectativas en Cardinals | NFL

Su producción en la NFL quedó lejos de las expectativas y el equipo ya lo declaró inactivo mientras termina de cerrar el intercambio

Marvin Harrison Jr., estaría viviendo sus últimas horas con los Arizona Cardinals, pues acuerdo con reportes de algunos medios especializados, la franquicia está finalizando un acuerdo para canjear al receptor, quien no jugará este domingo ante los Detroit Lions.

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La decisión marca un giro importante para el jugador de 24 años, que llegó a Arizona en abril de 2024 con la etiqueta de una de las grandes promesas ofensivas de su generación.

Los Cardinals lo eligieron con el cuarto pick global del Draft, apostando por el talento que había demostrado en el futbol americano colegial.

De estrella de Ohio State a una promesa sin consolidarse

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Durante su etapa con Ohio State, Harrison acumuló 155 recepciones, 2 mil 613 yardas y 31 touchdowns, números que lo colocaron entre los receptores más destacados del futbol colegial. Sin embargo, ese dominio no logró trasladarse a la NFL.

En su temporada de novato, el receptor registró 62 recepciones para 885 yardas y ocho touchdowns en 17 partidos. Aunque mostró destellos de su potencial, en 2025 su producción cayó a 41 atrapadas, 608 yardas y cuatro anotaciones en 12 encuentros.

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En lo que va de la temporada 2026, Harrison suma apenas cinco recepciones para 85 yardas y un touchdown en cuatro partidos. En total, durante su paso por Arizona acumula 108 recepciones, mil 578 yardas y 13 anotaciones.