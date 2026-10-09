NFL Hasta La Muerte CDMX 2026: ¿Cuándo y dónde será el evento?

¡A la mexicana! NFL realiza evento con temática del Día de Muertos | X: @nflmx

El emparrillado estadounidense se une a una de las festividades más emblemáticas de México mediante la tercera edición de su experiencia del Día de Muertos

El deporte de las tackleadas y las costumbres ancestrales de México volverán a fusionarse en un solo escenario. Por tercer año consecutivo, la National Football League anunció la llegada de “NFL Hasta La Muerte”, un evento exclusivo que busca conectar la fervorosa pasión por el futbol americano con la magia y el simbolismo del tradicional Día de Muertos en la Ciudad de México .

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¿Cuándo y dónde la NFL celebrará el día de muertos?

Casa Colours, ubicada en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, albergará el evento NFL Hasta La Muerte del 16 al 18 de octubre de 2026, una propuesta dirigida a los aficionados que buscan celebrar su pasión por la liga a través de la cultura mexicana.

Balón de futbol americano con el logo de la NFL | AFP

Altares y sabor mexicano

Uno de los mayores atractivos de esta edición será la exhibición de ofrendas dedicadas a distintas franquicias de la liga, diseñadas por clubes oficiales de aficionados en el país. Además, el concepto corrió a cargo de la reconocida artista mexicana Carolina Martínez, mejor conocida como 'Chabaski'.

A su vez, los aficionados encontrarán talleres temáticos, recuerdos del evento y escenarios inmersivos hechos para tomar fotografías y compartirlas en sus redes sociales.

Ofrenda del día de muertos/ Pixabay

Deporte en las pantallas

Aunque los organizadores aclararon que no se trata de una watch party tradicional, el recinto contará con la proyección en vivo de los partidos dominicales de la NFL del próximo 18 de octubre

¿Cómo asistir al NFL Hasta La Muerte?

La mejor noticia para los seguidores del ovoide es que el acceso será completamente gratuito, sin necesidad de un registro previo. La entrada operará conforme el público llegue al lugar, por lo que se recomienda acudir con tiempo debido a que el aforo estará estrictamente limitado a la capacidad del inmueble.

Horarios oficiales

Viernes 16 y Sábado 17 de octubre: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 18 de octubre: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.