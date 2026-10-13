Pese a las lesiones, la franquicia de la bahía ha encontrado soluciones en la defensiva

Los San Francisco 49ers continúan enfrentando una complicada temporada 2026 debido a las constantes lesiones que han afectado a su plantilla. Sin embargo, en medio de las adversidades, la franquicia de la Bahía ha encontrado nuevas alternativas para mantenerse competitiva, especialmente en la defensiva, donde Sebastian Valdez, jugador de ascendencia mexicana, comienza a convertirse en una de las revelaciones del equipo.

El tackle defensivo consiguió la primera captura de su carrera en la NFL durante el enfrentamiento ante los Seattle Seahawks, un logro importante para un jugador que ha tenido que superar diferentes obstáculos para ganarse un lugar en el roster de San Francisco.

Valdez ha participado en tres encuentros durante la presente campaña, en los que acumula tres tackleadas y una captura. Aunque sus números todavía son discretos, el defensivo ha comenzado a aprovechar las oportunidades que se le presentan ante las numerosas ausencias que han afectado a los 49ers.

Sebastian Valdez, defensivo de los San Francisco 49ers | AP

¿Quién es Sebastian Valdez, el jugador de ascendencia mexicana de los 49ers?

Sebastian Valdez llegó a la organización de San Francisco el 26 de abril de 2025, cuando firmó como agente libre no reclutado en el Draft de la NFL. A pesar de no haber sido seleccionado por ninguna franquicia, el tackle defensivo recibió una oportunidad con los 49ers para demostrar sus capacidades y buscar un lugar en el futbol americano profesional.

Su camino hacia el primer equipo no fue sencillo. En agosto de 2025 quedó fuera del roster definitivo durante los últimos recortes de pretemporada, aunque la organización decidió mantenerlo dentro de su escuadra de prácticas. Esta situación le permitió continuar desarrollándose y mantenerse cerca de una posible oportunidad en la NFL.

Sebastian Valdez, defensivo de los San Francisco 49ers | AP

Sebastian Valdez aprovecha las lesiones y se abre camino en la NFL

El 20 de enero de 2026, Valdez firmó un contrato de reserva/futuro con San Francisco, pero nuevamente fue dado de baja durante los recortes del 30 de agosto. Un día después regresó a la escuadra de prácticas, desde donde continuó trabajando para conseguir su incorporación al equipo principal.

La oportunidad finalmente llegó el 3 de octubre de 2026, cuando los 49ers promovieron a Sebastian Valdez al roster activo, en medio de las dificultades que atravesaba la defensiva por las lesiones. Su incorporación representó un paso importante en su trayectoria, luego de permanecer durante varios meses a la espera de una oportunidad.