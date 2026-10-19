Jalen Hurts inició tratamiento por coágulos en los pulmones y su regreso a las canchas está en duda

El estado de salud de Jalen Hurts sigue dejando mucho que hablar. Horas después de que se confirmara que el QB apunta a estar fuera toda la temporada por coágulos en la sangre que han llegado a sus pulmones, se han compartido alarmantes detalles sobre su reciente viaje a Londres, donde se enfrentó ante los Jacksonville Jaguars.

Previo al juego, el QB permaneció despierto aproximadamente 36 horas consecutivas, una vigilia forzada por recomendación médica luego de haber estado ingresado en un hospital londinense hasta la madrugada previa al partido.

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La situación médica de Hurts

De acuerdo con informes de periodistas especializados como Ian Rapoport y Tom Pelissero, los especialistas en Londres evaluaron a Hurts hasta las cuatro de la mañana hora local por lo que inicialmente se catalogó como una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda. Como medida de precaución, los médicos le indicaron que no debía dormir, situación que lo llevó a saltar al terreno de juego bajo condiciones de severa falta de descanso.

La situación médica del pasador se agravó en los días posteriores. A través de un comunicado conjunto emitido por los Eagles y la representante del jugador, Nicole Lynn, se dio a conocer que las pruebas complementarias revelaron una trombosis venosa profunda combinada con embolias pulmonares bilaterales, confirmando la presencia de coágulos en ambos pulmones. A raíz de este diagnóstico, Hurts ha iniciado un tratamiento con anticoagulantes que le impide realizar actividades de contacto físico, lo que pone punto final a su participación en lo que resta de la temporada.

"El pronóstico de Jalen es muy favorable y esperamos una recuperación completa. Anticipamos que tendrá la oportunidad de retomar las actividades de futbol americano de contacto cuando deje de tomar los anticoagulantes. Mientras tanto, permanecerá activo con el equipo y continuará con su acondicionamiento físico. Más importante aún, anticipamos que no tendrá secuelas a largo plazo", anunció Lynn a través de un comunicado en redes sociales.

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles | AP

¿Hurts no durmió previo a medirse a Jacksonville?

La revelación de su estancia hospitalaria nocturna ha generado serias dudas sobre los protocolos de autorización médica que le permitieron jugar en Londres pese al riesgo latente. Sin embargo, nuevos detalles compartido por Tom Pelissero, revelan que el mariscal de campo pudo tener un descanso previo al arranque del encuentro.

Según el reportero, la agente de Hurts, Nicole Lynn, aclaró que, "aunque Hurts estuvo hasta la madrugada del domingo recibiendo evaluaciones en un hospital, pudo dormir al reunirse nuevamente con el equipo y los Eagles reservaron una habitación para él en el estadio".

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles | AP

Tras el breve descanso, Hurts habría afirmado que 'lo suficientemente descansado para jugar'. Ya en el encuentro ante los Jaguars, el QB lanzó 40 pases completando a penas 21 de ellos para 220 yardas y una anotación pero su equipo terminó cayendo 19-17.

Desde entonces, la situación médica de Hurts ha continuado empeorando y ahora, su regreso a las canchas están en duda, no sólo para esta temporada, sino que para el resto de su carrera.