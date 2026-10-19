¡Duro golpe para los Rams! Davante Adams estará fuera de seis a 10 semanas por lesión

El receptor de la franquicia angelina se lastimó en el último partido del equipo, ante los Arizona Cardinals

Los Los Angeles Rams recibieron una de las peores noticias de la Temporada 2026 de la NFL. El receptor estrella Davante Adams estará fuera de actividad entre seis y 10 semanas, luego de sufrir una lesión durante la derrota de su equipo frente a los Arizona Cardinals, situación que representa un duro golpe para las aspiraciones de la franquicia angelina.

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El entrenador en jefe Sean McVay confirmó la ausencia prolongada del veterano receptor, quien sufrió una ruptura en un tendón de la región de los isquiotibiales. La noticia llega en un momento complicado para los Rams, que cayeron 18-16 ante Arizona y acumulan una marca de dos victorias y cuatro derrotas en el inicio de la campaña.

Davante Adams, receptor abierto de Los Angeles Rams | AP

¿Qué le pasó a Davante Adams y cuánto tiempo estará fuera de la NFL?

La lesión ocurrió durante los minutos finales del encuentro contra los Cardinals, cuando Adams realizaba una trayectoria hacia la zona de anotación. Sin recibir contacto de algún defensivo, el receptor frenó repentinamente y comenzó a cojear mientras abandonaba el terreno de juego, encendiendo las alarmas del cuerpo médico de Los Ángeles.

Tras las evaluaciones médicas, se estableció un periodo estimado de recuperación de seis a diez semanas, lo que compromete buena parte del resto de la temporada regular. Aunque todavía no existe una fecha exacta para su regreso, los Rams deberán afrontar sus próximos compromisos sin uno de los principales objetivos de Matthew Stafford en el ataque aéreo.

En lo que va de la temporada 2026, Davante Adams registra 30 recepciones, 480 yardas y cuatro touchdowns, números que reflejan su importancia dentro de la ofensiva. Sus mejores actuaciones llegaron en las Semanas 2 y 3, cuando acumuló 195 y 137 yardas, respectivamente, consolidándose como uno de los jugadores más peligrosos del equipo.

Davante Adams, receptor abierto de Los Angeles Rams | AP

¿Quién reemplazará a Davante Adams en Los Angeles Rams?

La baja del veterano receptor obligará a Puka Nacua a asumir todavía más protagonismo dentro del esquema ofensivo de Sean McVay. El joven receptor fue uno de los elementos más destacados contra Arizona, al conseguir seis recepciones para 80 yardas, incluyendo tres atrapadas fundamentales durante la última serie ofensiva de los Rams.

Sin embargo, la profundidad del equipo en esta posición genera preocupación. Detrás de Nacua aparecen alternativas como Konata Mumpfield, Jordan Whittington, Tutu Atwell, C.J. Daniels y Alex Bachman, quienes deberán incrementar su participación para compensar la ausencia de Adams en un momento decisivo del calendario.