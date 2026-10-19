Davante Adams, Lamar Jackson y Saquon Barkley figuran entre los jugadores que generan preocupación de cara a la Semana 7 de la NFL

La Semana 6 de la NFL dejó varias lesiones que podrían modificar los planes de diferentes equipos rumbo a la siguiente jornada. Algunas de las principales figuras de la liga están bajo observación, por lo que su disponibilidad será clave para definir las estrategias de sus coaches.

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El reporte de lesionados incluye nombres importantes como Davante Adams, Lamar Jackson y Saquon Barkley, quienes concentran la atención por su impacto en sus respectivas ofensivas. Su evolución durante los entrenamientos será determinante para conocer si podrán participar en los próximos compromisos.

¿Qué estrellas de la NFL preocupan rumbo a la Semana 7?

Entre los casos más delicados está el de Lamar Jackson, quarterback de los Baltimore Ravens, quien se ha perdido los últimos dos partidos por una lesión en el tobillo. Su posible regreso será importante para una ofensiva que ha tenido altibajos sin su mariscal titular.

Carson Steele corredor de Eagles salió por lesión | AP

En el caso de Davante Adams, receptor de Los Angeles Rams, el panorama es más complicado, pues sufrió una rotura en el tendón de la corva y se estima que estará fuera entre seis y diez semanas. Su ausencia representa una baja importante para el ataque del equipo angelino.

Saquon Barkley y otras bajas que mantienen la incertidumbre

Saquon Barkley, corredor de los Philadelphia Eagles, también permanece bajo seguimiento por una lesión en los isquiotibiales que lo mantiene fuera desde la Semana 4. El equipo ha optado por manejar su recuperación con cautela, mientras espera que pueda recuperar su movilidad antes de volver a competir.

Saquon Barkley salió lastima en el duelo ante los Rams | AP

Otros jugadores que aparecen en el reporte son Baker Mayfield, con molestias en el pulgar, y Mike Evans, quien presenta problemas en las costillas. También están bajo observación receptores como Ladd McConkey, por una conmoción cerebral, y Rashee Rice, por una lesión en los isquiotibiales.