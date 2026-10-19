Travis Hunter hace historia en la NFL durante el encuentro en Londres; mira lo que consiguió el defensivo

Travis Hunter celebra una de sus jugadas en el duelo ante Houston | NFL

El jugador de Jaguars brilló ante los Houston Texans en Londres al responder tanto en ofensiva como en defensiva

Travis Hunter protagonizó una actuación histórica en la NFL durante el enfrentamiento entre los Jacksonville Jaguars y los Houston Texans en el estadio de Wembley, en Londres. El jugador atrapó un pase de anotación y consiguió una intercepción en el mismo encuentro, algo que no se registraba desde hace 24 años.

Podría interesarte NFL Titans consiguen su primera victoria de la temporada ante los Colts

El egresado de Colorado demostró por qué los Jaguars apostaron por él como la segunda selección global del Draft de 2025. Hunter volvió a mostrar su capacidad para desempeñarse como receptor y esquinero, dos funciones que lo convirtieron en uno de los prospectos más llamativos de su generación.

¿Qué hizo Travis Hunter para entrar en la historia de la NFL?

La hazaña llegó durante el último cuarto, cuando Hunter recibió un pase de siete yardas del quarterback Trevor Lawrence para conseguir su primer touchdown de la temporada. La anotación acercó a Jacksonville 31-28 y mantuvo al equipo con posibilidades de remontar el marcador.

Travis hunter trabajará jugadas defensivas con los Jaguars | AP

En la siguiente serie ofensiva de Houston, Hunter volvió a ser protagonista, ahora del lado defensivo. El jugador interceptó un lanzamiento de C.J. Stroud dentro de la zona de anotación, impidiendo que los Texans ampliaran su ventaja y devolviendo la esperanza a los Jaguars.

Con esa actuación, Hunter se convirtió en el primer jugador desde Brian Dawkins, en 2002, en registrar una anotación por recepción y una intercepción defensiva en el mismo partido de temporada regular.

Antes de él, Dawkins y Roy Green, quien lo consiguió en 1981, habían protagonizado una combinación similar en la era posterior a la fusión de la NFL y la AFL.

Travis Hunter tuvo una gran actuación en el duelo ante Texans | NFL

¿Cómo le fue a Travis Hunter y por qué perdió Jacksonville?

Hunter terminó el encuentro con cuatro recepciones para 59 yardas y un touchdown, además de registrar tres tacleadas, un pase defendido y una intercepción. Sus números representaron su mejor producción ofensiva de la temporada hasta ese momento y evidenciaron el impacto que puede tener cuando participa en ambos lados del balón.