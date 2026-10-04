Lamb tuvo una tarde espectacular con 17 recepciones, 189 yardas y una anotación

CeeDee Lamb protagonizó una de las actuaciones más espectaculares de su carrera y fue determinante para que los Dallas Cowboys remontaran una desventaja de 10 puntos al inicio del tercer curto y vencieran 34-30 a los Houston Texans.

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El receptor terminó con 17 recepciones para 189 yardas y un touchdown, estableciendo la mejor marca de su carrera en atrapadas y quedándose a solamente una de igualar el récord de franquicia de Jason Witten de 18 que logró en 2012.

Lamb apareció en el momento decisivo

La anterior mejor cifra de recepciones de Lamb era de 13, registro que había conseguido en tres partidos diferentes. Este domingo se convirtió en el principal motor de la ofensiva de Dallas que tardó en carburar.

CeeDee Lamb se quita una tacleada ante Houston | AP

Sus 189 yardas también representaron la tercera mayor cantidad de su carrera en un partido de la NFL, pero la jugada que terminó de coronar su actuación llegó con apenas 40 segundos en el reloj.

Dallas perdía 30-27 cuando Dak Prescott encabezó una ofensiva de 74 yardas en 11 jugadas. El quarterback encontró a Lamb en las diagonales con un pase de 12 yardas para darle la vuelta al marcador y colocar a los Cowboys al frente 34-30.

Dak Prescott alcanza a Roger Staubach

Dak Prescott celebra la victoria con uno de sus receptores | AP

Prescott también tuvo una actuación destacada al completar 32 de 45 pases para 335 yardas y un touchdown. Además, Javonte Williams fue clave al conseguir tres anotaciones por tierra, todas durante la segunda mitad.