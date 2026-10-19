Kylian Mbappé cambió por un momento los botines por el casco y las hombreras de la NFL durante una visita de Bijan Robinson a Clairefontaine, el centro de entrenamiento de la selección francesa. El delantero del Real Madrid incluso reveló en qué posición jugaría si se dedicara al futbol americano.
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La actividad formó parte de una dinámica de intercambio deportivo impulsada por la NFL, que busca acercarse a nuevos aficionados en Francia. Robinson llevó equipamiento de los Atlanta Falcons y puso a prueba las habilidades del atacante, quien no dudó en aceptar el reto.
¿En qué posición jugaría Mbappé en la NFL?
El francés tuvo clara su respuesta cuando le preguntaron en qué posición se desempeñaría: sería receptor abierto, encargado de correr rutas y atrapar los pases del quarterback. Su velocidad, una de sus principales armas en el futbol, fue uno de los aspectos que Robinson destacó durante el encuentro.
“Si jugara futbol americano, sería el tipo que corre y atrapa el balón”, explicó Mbappé. Después se colocó el uniforme de los Falcons y recibió instrucciones del corredor para aprender a sujetar correctamente el ovoide.
Durante los ejercicios, el atacante consiguió atrapar pases y también mostró su coordinación al intentar controlar el balón con el equipamiento completo. Sin embargo, reconoció que las hombreras y el casco resultaban pesados en comparación con la ropa que utiliza en las canchas de futbol.
Bijan Robinson también probó suerte con el futbol
El intercambio no se limitó a Mbappé. Robinson también dejó momentáneamente el ovoide para practicar futbol con el francés, quien le enseñó algunos movimientos y ejercicios de control con ambos pies, incluido el uso de su pierna menos hábil.