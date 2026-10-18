Los Merengues vencieron 4-1 al conjunto andaluz con goles de Arda Güler, Kylian Mbappé, por partida doble, y Yan Diomandé

El Real Madrid consiguió una importante victoria de 4-1 sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a LaLiga. Con una actuación ofensiva contundente, el conjunto merengue resolvió el encuentro con anotaciones de Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé, mientras Manu Bueno descontó para los visitantes.

El resultado permite al equipo blanco colocarse en la tercera posición de la clasificación, por detrás del Atlético de Madrid y el Barcelona. Además de sumar tres puntos, el triunfo representa un impulso anímico para el Real Madrid de cara a uno de los compromisos más esperados de la temporada: el Clásico español ante los blaugranas, programado para el próximo 25 de octubre.

Arda Güler y Mbappé encaminan la victoria del Real Madrid en el primer tiempo

El Real Madrid encontró la ventaja al minuto 30, cuando Arda Güler apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a los locales. El futbolista turco, quien había protagonizado una acción polémica por un posible codazo sobre un jugador del Sevilla, pasó de estar en el centro de las reclamaciones a convertirse en protagonista en el marcador.

Siete minutos después, Kylian Mbappé amplió la diferencia al 37'. El delantero francés volvió a demostrar su peso en el ataque madridista y permitió que los dirigidos por el conjunto blanco se fueran al descanso con una ventaja de dos goles sobre el cuadro sevillano.

Kylián Mbappé sigue marcando, ahora contra el Sevilla | AP

Mbappé completa su doblete y Yan Diomandé sentencia el 4-1

En la segunda mitad, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador. Al minuto 63, el francés convirtió desde el punto penal para firmar su doblete y colocar el 3-0, un resultado que parecía encaminar definitivamente el triunfo madridista.

Kylian Mbappé marca gol de panenka ante el Sevilla | AP

El Sevilla logró descontar al minuto 80 por conducto de Manu Bueno, pero la reacción visitante duró poco. Dos minutos después, Yan Diomandé anotó el cuarto tanto del Real Madrid y sentenció el 4-1 definitivo en el Santiago Bernabéu.

Con este resultado, los merengues llegan con confianza a la semana previa al Clásico contra el Barcelona. El compromiso del 25 de octubre será una prueba importante para el equipo blanco, que buscará aprovechar el impulso de esta goleada para mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga.