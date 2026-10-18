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LaLiga•Estadio Santiago Bernabeu
Real Madrid vs Sevilla EN VIVO LaLiga 2026 Jornada 9
Emiliano Cárdenas
07:53 - 18 de octubre de 2026
Actualizado a 08:02 - 18 de octubre de 2026
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El Real Madrid recibe al Sevilla este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga 2026-27. El conjunto merengue buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los sevillistas intentarán dar la sorpresa como visitantes y consolidarse en la parte alta de la clasificación.
El equipo dirigido por José Mourinho llega motivado después de conseguir una remontada por 4-3 ante la Roma en la Champions League. Sin embargo, tendrá ausencias importantes para este compromiso, entre ellas la de Vinícius Júnior, quien cumplirá una sanción, además de Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio, que continúan fuera por lesión. Por ello, Kylian Mbappé y las alternativas ofensivas del conjunto blanco tendrán un papel importante para buscar el triunfo.
Por su parte, el Sevilla afrontará una prueba exigente ante uno de los equipos más fuertes como local, pues el Real Madrid ha ganado todos sus partidos disputados en el Bernabéu durante esta temporada. El conjunto andaluz buscará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos, aunque el historial reciente en territorio madridista representa un reto importante: su última victoria liguera como visitante ante los blancos fue en diciembre de 2008.