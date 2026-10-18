Real Madrid vs Sevilla EN VIVO LaLiga 2026 Jornada 9

El Real Madrid recibe al Sevilla este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga 2026-27. El conjunto merengue buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los sevillistas intentarán dar la sorpresa como visitantes y consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El equipo dirigido por José Mourinho llega motivado después de conseguir una remontada por 4-3 ante la Roma en la Champions League. Sin embargo, tendrá ausencias importantes para este compromiso, entre ellas la de Vinícius Júnior, quien cumplirá una sanción, además de Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio, que continúan fuera por lesión. Por ello, Kylian Mbappé y las alternativas ofensivas del conjunto blanco tendrán un papel importante para buscar el triunfo.