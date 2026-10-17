Los blaugranas acumulan más del doble de minutos en superioridad numérica que los merengues durante los últimos diez años

El Barcelona y el Real Madrid protagonizan una nueva polémica fuera de las canchas, luego de que se diera a conocer una estadística que exhibe una diferencia considerable entre ambos clubes respecto a los minutos disputados en superioridad numérica durante la última década en LaLiga de España.

De acuerdo con información revelada por el estadístico MisterChip, el conjunto blaugrana ha disputado más del doble de minutos con un jugador adicional en comparación con los merengues, una situación que ha llamado la atención en medio de las constantes discusiones sobre las decisiones arbitrales en el futbol español.

¿Cuántos minutos ha jugado Barcelona con superioridad numérica respecto al Real Madrid?

Según los datos compartidos por MisterChip, el Barcelona acumula mil 333 minutos en superioridad numérica durante los últimos diez años en LaLiga, mientras que el Real Madrid apenas registra 570 minutos bajo las mismas condiciones, una diferencia de 763 minutos a favor de los catalanes.

La distancia también resulta significativa al considerar al Atlético de Madrid, otro de los principales protagonistas del campeonato español, que únicamente ha disputado 499 minutos con un futbolista más sobre el terreno de juego durante el mismo periodo.

Sin embargo, la estadística adquiere una dimensión todavía mayor al analizar el balance entre los minutos disputados con superioridad e inferioridad numérica. En este apartado, Barcelona presenta un saldo positivo de 862 minutos, mientras que el Real Madrid registra un balance negativo de 91 minutos y el Atlético de Madrid alcanza los 330 minutos negativos.

Jugadores del Barcelona celebran el gol de Gabriel Jesús ante el Betis | AP

En cuanto a las expulsiones, los blaugranas han sufrido 30 tarjetas rojas y sus adversarios 55, mientras que el Real Madrid registra 35 expulsiones propias y 38 de sus rivales. Estas cifras únicamente contemplan a futbolistas que se encontraban dentro del terreno de juego y, por sí solas, no permiten establecer que exista un favoritismo arbitral.

¿Qué provocó la polémica arbitral entre Barcelona y Real Madrid?

La estadística volvió a cobrar relevancia después de la victoria del Barcelona por 5-2 sobre el Real Betis, correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga 2026-27, encuentro en el que Facundo Bernal fue expulsado al minuto 54 tras un incidente con Lamine Yamal, dejando al conjunto verdiblanco con diez futbolistas.

El resultado permitió al equipo dirigido por Hansi Flick mantenerse como líder del campeonato español con 27 puntos y nueve victorias consecutivas, mientras que el Real Madrid ocupa la cuarta posición con 18 unidades. La diferencia estadística entre ambos clubes añade un nuevo elemento al debate arbitral que rodea su histórica rivalidad, a pocos días de una nueva edición de El Clásico.