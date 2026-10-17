Facundo Bernal pide perdón por su expulsión ante el Barcelona: “No volverá a ocurrir”

Facundo Bernal pide perdón por su expulsión ante el Barcelona | AP

El futbolista del Real Betis se disculpó con sus compañeros y la afición verdiblanca después de dejar al equipo con 10 jugadores en la derrota por 2-5 ante los blaugranas.

Facundo Bernal rompió el silencio tras su expulsión en el partido entre el Real Betis y el Barcelona de la Jornada 9 de LaLiga. El futbolista uruguayo reconoció su error y ofreció disculpas a sus compañeros y a la afición verdiblanca por dejar al equipo con un jugador menos en un encuentro que terminó con una derrota por 2-5 en el Estadio de La Cartuja.

A través de un mensaje en redes sociales, Bernal asumió la responsabilidad por su reacción durante el enfrentamiento con Lamine Yamal y aseguró que debía haber mantenido la calma. El mediocampista también se comprometió a evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

¿Qué dijo Facundo Bernal tras su expulsión ante el Barcelona?

El jugador del Betis publicó un mensaje en el que reconoció las consecuencias de su expulsión y lamentó haber perjudicado a su equipo en el encuentro frente al Barcelona.

“Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición del Real Betis por haber dejado al equipo con un jugador menos. No suelo reaccionar así y debí controlarme en esta jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir”, expresó Bernal.

La expulsión se produjo al minuto 54, después de un altercado con Lamine Yamal que obligó al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea a intervenir. El incidente ocurrió poco después de que Abde anotara el segundo gol del conjunto verdiblanco, que había recortado distancias tras el tanto de Gabriel Jesus.

Caos en la Cartuja. Expulsión de Facundo Bernal y amarilla para Lamine Yamal | AP

El Betis terminó goleado por el Barcelona

La tarjeta roja dejó al equipo dirigido por Manuel Pellegrini en inferioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo. El Barcelona aprovechó los espacios y amplió su ventaja con las anotaciones de Eric García y Dani Olmo para sellar el 2-5 definitivo.

Tras el encuentro, Bernal reconoció públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas por su comportamiento. Su mensaje estuvo centrado en el impacto de la expulsión para el equipo y en el compromiso de controlar sus reacciones en futuras ocasiones.