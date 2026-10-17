Una mano que anuló un gol de Lo Celso, un posible fuera de juego de Lamine Yamal y una expulsión de Facundo Bernal marcaron las principales controversias del triunfo blaugrana por 2-5

El triunfo del Barcelona por 2-5 sobre el Real Betis dejó varias jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del encuentro en La Cartuja. Además de los siete goles, el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea estuvo en el centro de la atención por un tanto anulado a Giovani Lo Celso, una acción de posible fuera de juego de Lamine Yamal y el enfrentamiento entre el atacante blaugrana y Facundo Bernal, que terminó con la expulsión del futbolista verdiblanco.

Las decisiones arbitrales se presentaron en distintos momentos del partido y generaron reacciones entre los jugadores. La mano previa al gol invalidado, la posición de Lamine Yamal en una jugada ofensiva y el incidente que derivó en una tarjeta roja fueron las acciones más destacadas de una tarde en la que el Barcelona se impuso por 2-5.

La mano de Cucho Hernández que anuló el gol de Lo Celso

Una de las primeras controversias llegó cuando Giovani Lo Celso marcó un gol para el Betis que habría significado una nueva anotación para el conjunto local. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y Ricardo de Burgos Bengoetxea terminó por invalidarla debido a una mano previa de Cucho Hernández.

La acción comenzó en una zona alejada del área y continuó hasta que el balón terminó en el fondo de la portería. El árbitro no detuvo el juego durante el desarrollo de la jugada y la revisión llegó después de la anotación, cuando se identificó la infracción previa.

La decisión generó protestas entre los futbolistas del Betis, pues la jugada había continuado hasta su desenlace. Finalmente, el gol de Lo Celso no subió al marcador y el conjunto verdiblanco se quedó sin una anotación que habría modificado el resultado parcial.

Polémica. Árbitro anula el golazo de Lo Celso por una mano anterior de Cucho Hernández ante el Barcelona | AP

¿Hubo fuera de juego de Lamine Yamal en el tercer gol del Barcelona?

Otra de las jugadas que llamó la atención se presentó en una acción ofensiva del Barcelona que terminó en gol. Lamine Yamal participó en el desarrollo de la jugada que terminó en el gol de Gabriel Jesus y surgieron cuestionamientos sobre su posición al momento de arrancar hacia la portería rival.

La duda se centró en si el atacante blaugrana se encontraba habilitado cuando comenzó su carrera hacia el arco. La anotación fue concedida y el marcador se mantuvo, aunque la posición del futbolista se sumó a las acciones discutidas durante el encuentro.

La jugada cobró relevancia dentro de un partido en el que el Betis también reclamó por la intervención del VAR en el gol anulado a Lo Celso. Ambas acciones estuvieron relacionadas con decisiones sobre la legalidad de las jugadas ofensivas, aunque tuvieron desenlaces distintos.

Jugadores del Barcelona celebran el gol de Gabriel Jesús ante el Betis | AP

La expulsión de Facundo Bernal y el choque con Lamine Yamal

El incidente más tenso se produjo después de que Abde anotara el 2-3 para el Betis, apenas un minuto después del gol de Gabriel Jesus, que había ampliado la ventaja del Barcelona. Durante la celebración de los locales, Ricardo de Burgos Bengoetxea se dirigió hacia la zona donde se encontraban varios futbolistas para intervenir en un enfrentamiento entre Facundo Bernal y Lamine Yamal.

El árbitro llevaba las tarjetas en la mano y se dispuso a sancionar a los involucrados en el altercado. De acuerdo con la secuencia de la acción, Lamine Yamal intentaba defender a su compañero Fermín López cuando se produjo el choque con Bernal, que terminó con el jugador del Betis expulsado al minuto 54.

La tarjeta roja dejó al conjunto verdiblanco con un futbolista menos durante buena parte del segundo tiempo. Lamine Yamal también fue amonestado por su participación en el incidente, por lo que la acción abrió otra discusión alrededor del criterio disciplinario aplicado por el silbante.