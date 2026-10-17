Lamine Yamal y Rodri encabezaron la victoria del Barcelona en La Cartuja, donde el Betis respondió en varias ocasiones, pero terminó superado por el poder ofensivo del equipo de Hansi Flick

El Barcelona volvió a demostrar por qué atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada 2026-2027. En un partido lleno de emociones, golazos, intervenciones del VAR y una expulsión, el conjunto blaugrana derrotó 2-5 al Real Betis en La Cartuja, en un encuentro que tuvo alternativas durante la primera mitad, pero que terminó inclinado hacia los visitantes.

Lamine Yamal abrió el marcador con una gran anotación, aunque el conjunto verdiblanco respondió para igualar el encuentro. Rodri, con su primer gol como jugador del Barcelona, volvió a adelantar a los catalanes antes del descanso, en una primera parte que también tuvo como protagonista a Giovani Lo Celso, cuyo espectacular tanto fue invalidado por una mano previa. En el complemento, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo completaron la goleada, pese a que Abde consiguió recortar distancias y le puso emoción al encuentro por unos instantes.

Podría interesarte Futbol Lamine Yamal revela la increíble razón por la que juega con una venda en la mano

Lamine Yamal y Rodri brillan en una primera mitad de golazos y polémica

El encuentro comenzó con un Barcelona decidido a imponer condiciones y encontró su recompensa al minuto 10. Lamine Yamal recibió el balón, se perfiló desde fuera del área y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de las redes. Una auténtica exhibición de calidad del joven atacante, que volvió a marcar diferencias para los dirigidos por Hansi Flick.

Lamine Yamal marca un golazo ante el Betis | AP

Sin embargo, el Betis no tardó en responder. Al minuto 27, después de una jugada a balón parado, Pablo Fornals recuperó el esférico y envió un centro que Valentín Gómez conectó de cabeza para vencer a Joan García y establecer el 1-1. El tanto devolvió la confianza a los locales, que encontraron espacios para incomodar a la defensa blaugrana.

Cuando el partido parecía equilibrarse, Rodri apareció al minuto 41 para recuperar la ventaja visitante. El mediocampista español aprovechó un tiro de esquina cobrado por Fermín López y remató de cabeza para marcar su primer gol con el Barcelona, en una jugada en la que el guardameta Álvaro Valles no consiguió resolver la salida.

La polémica llegó poco después. Giovani Lo Celso recogió un rebote fuera del área y conectó una espectacular volea que terminó en la portería blaugrana. La celebración bética, sin embargo, duró poco: el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada y el tanto fue anulado por una mano previa de Cucho Hernández. Aunque la decisión provocó protestas en La Cartuja, la infracción fue señalada antes de que el balón llegara a Lo Celso. De esta manera, el Barcelona se marchó al descanso con la ventaja de 1-2.

Polémica. Árbitro anula el golazo de Lo Celso por una mano anterior de Cucho Hernández ante el Barcelona | AP

Gabriel Jesus, Abde y una expulsión que cambió el partido

El segundo tiempo mantuvo el ritmo frenético. Gabriel Jesus amplió la diferencia al minuto 51 después de recibir una asistencia de Lamine Yamal y definir frente a la portería. El brasileño aprovechó la oportunidad para colocar el 1-3 y darle mayor tranquilidad al Barcelona.

Pero el Betis volvió a demostrar que no estaba dispuesto a rendirse. Apenas un par de minutos después, Abde aprovechó una transición ofensiva, superó la marca de Jules Koundé y definió ante Joan García para poner el 2-3. La anotación encendió nuevamente el encuentro y devolvió la esperanza a los aficionados verdiblancos, que soñaban con una nueva reacción de su equipo.

No obstante, el partido cambió de tono al minuto 54. Después del gol de Abde se produjo un enfrentamiento entre varios futbolistas y Facundo Bernal terminó expulsado por agredir a Lamine Yamal. El atacante blaugrana también recibió una tarjeta amarilla por su participación en el altercado, mientras que el Betis tuvo que afrontar el resto del encuentro con un hombre menos.

Caos en la Cartuja. Expulsión de Facundo Bernal y amarilla para Lamine Yamal | AP

Con superioridad numérica, el Barcelona encontró más espacios y recuperó el control del juego. Eric García aumentó la ventaja para los visitantes y Dani Olmo terminó de sentenciar el encuentro con otra anotación, en un cierre en el que el conjunto de Flick aprovechó las dificultades defensivas del rival para convertir un partido complicado en una goleada.

Barcelona confirma su gran momento en LaLiga

El 2-5 en La Cartuja fue una nueva demostración de la capacidad ofensiva del Barcelona. El equipo blaugrana supo responder cuando el Betis igualó el marcador y mantuvo la calma incluso después de que Abde volviera a acercar a los locales en el segundo tiempo.

La victoria también siguió mostrando todo el poderío del cuadro blaugrana y la expulsión de Bernal. El Betis tuvo momentos de buen futbol y encontró la manera de competir, pero no logró sostener el ritmo ante un Barcelona que castigó cada espacio disponible; otro punto importante es que Álvaro Fidalgo no tuvo minutos en este partido.