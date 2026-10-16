La Cartuja recibe uno de los duelos más relevantes de la novena jornada de LaLiga este fin de semana

Barcelona, el único equipo invicto en esta temporada dentro de LaLiga, se enfrenta al Betis de Álvaro Fidalgo este sábado en un duelo relevante de la Jornada 9 de LaLiga, el cual podrá disfrutarse a través de los canales de Sky Sports tanto del mismo Sky (canal por confirmarse) y en Izzi (522).

El cuadro verdiblanco para nada ha tenido un mal inicio de temporada, pues por ahora entran como tercer lugar de la competencia y, en dado caso de ganarle a los culés, se pondrían a tan solo tres puntos de poder alcanzarlos en la tabla general de este año futbolístico.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Betis es el tercer lugar de la tabla con 19 puntos, empatado con Atlético de Madrid, pero con una diferencia de goles menor a la de los Colchoneros; por su parte, el Barcelona es el líder invicto de LaLiga con 24 puntos hasta el momento, buscando seguir con dicha perfección si es que ganan en La Cartuja.

En cuanto a sus últimos partidos de liga, el Barça, como ya se ha mencionado no ha perdido ningún punto, siendo sus victorias más recientes un 3-0 ante Getafe, un 1-3 ante Sevilla y un 7-2 en contra de un recién ascendido como Racing de Santander. Para el equipo rival también hay una racha invicta, pero de manera un tanto diferente, pues vienen de una victoria 5-2 ante Osasuna, un empate a uno ante Deportivo La Coruña y otra victoria por la mínima ante Getafe.

Lamine Yamal y Joao Cancelo celebran con Barcelona | AP

De los últimos cinco partidos entre ambos, tres han terminado en victoria para el Barcelona, mientras que otros dos han sido empates, siendo uno de los resultados más contundentes de todos ellos un 5-2 a favor de los blaugranas, quienes entonces vienen con una buena inercia positiva.

¿Dónde ver el juego de Betis vs Barcelona?

Fecha : Sábado 17 de octubre

Sede : EStadio de La Cartuja

Horario : 10:30 AM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Sky Sports: Sky (por confirmar), Izzi (canal 522)