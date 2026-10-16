Este es el inesperado logo que el Barcelona portará en el Clásico ante Real Madrid

Una nueva colaboración llega a la camiseta en referencia a GOLF WANG

El FC Barcelona prepara un nuevo logo para enfrentar al Real Madrid. En esta ocasión, el protagonista será Tyler, The Creator, artista estadounidense de 35 años que registra 37.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuya firma de moda tendrá presencia en la indumentaria del conjunto catalán.

La particularidad de esta edición será el protagonismo de GOLF WANG, la marca de ropa fundada por el músico. En lugar de incorporar el nombre artístico de Tyler o una referencia directa a su discografía, el uniforme mostrará el logotipo de su firma.

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Esta iniciativa es posible gracias a la alianza comercial entre el Barcelona y Spotify, patrocinador que ha impulsado distintas colaboraciones con figuras de la industria musical.

El acuerdo ha permitido que el club transforme su camiseta en un espacio de expresión cultural, con diseños especiales que conectan la identidad azulgrana con artistas de reconocimiento internacional.

La nueva colaboración del Barcelona y Spotify | X:@FCBarcelona

La participación de Tyler, The Creator también representa una oportunidad para trasladar el universo visual de GOLF WANG a una audiencia global. La marca se caracteriza por su propuesta de moda urbana, sus combinaciones de colores y una identidad creativa.

¿Será solamente en la camiseta principal?

La colaboración también contempla prendas y accesorios especiales, además de actividades vinculadas con la presentación del proyecto en Barcelona. Dicha propuesta busca extenderse más allá del partido y acercar a los seguidores del club al universo creativo del artista estadounidense.

Uno de los elementos más destacados será la edición limitada de camisetas, con 1.899 unidades numeradas, una cifra que hace referencia al año en que fue fundado el FC Barcelona.

Esta iniciativa es posible gracias a la alianza comercial entre el Barcelona y Spotify | X:@FCBarcelona

Un artista más a la lista de colaboradores

Con Tyler, The Creator, el Barcelona sumará un nuevo nombre a la lista de artistas que han participado en esta estrategia junto a Spotify. Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo forman parte de las colaboraciones anteriores que llevaron referencias musicales a la equipación azulgrana.