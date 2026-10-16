El centrocampista británico firmará una extensión de contrato por dos temporadas más con un importante incremento salarial que lo posiciona como uno de los líderes indiscutibles del vestuario merengue

El Real Madrid continúa asegurando la columna vertebral de su proyecto a futuro y cerró un acuerdo para la renovación de Jude Bellingham hasta el 30 de junio de 2031. El mediocampista inglés, cuyo vínculo anterior vencía en 2029, extendió su contrato por dos campañas adicionales e incluirá una significativa mejora salarial que lo colocará en el escalón más alto de la plantilla de Chamartín, sumándose a las gestiones avanzadas para blindar también a figuras como Thibaut Courtois y Arda Güler.

Sueldo y detalles del nuevo contrato de Jude Bellingham con el Real Madrid

Las negociaciones entre la directiva blanca y el entorno del jugador comenzaron en el tramo final del curso pasado y alcanzaron un entendimiento total de manera rápida. La operación contempla un incremento salarial respecto a los 20.8 millones de euros brutos que percibía hasta ahora, consagrando su estatus como referente e ídolo de la afición en el Estadio Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham en el Santiago Bernabéu | AP

A falta de cumplir con los trámites formales y la firma del documento para la posterior presentación oficial, el acuerdo verbal entre ambas partes está completamente sellado, según reportes adelantados por el periodista Fabrizio Romano y el diario AS.

El palmarés y peso de Bellingham en el club

Desde su desembarco en la capital española, el futbolista británico ha sido determinante en la consecución de títulos de peso en la vitrina merengue:

1 Liga Española (nombrado Mejor Jugador de la Temporada 23/24)

1 UEFA Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

1 Supercopa de España

Jude Bellingham con el Real Madrid en LaLiga l AP