El conjunto Merengue vino de atrás tras ir perdiendo 3-1 al minuto 83 y selló un espectacular regreso con tres goles en 10 minutos

Una vez más, el Real Madrid demostró la mística que representan su camiseta y su historia. El equipo de José Mourinho vino de atrás y, tras ir cayendo 3-1 al minuto 83, logró remontar el marcador para imponerse 3-4 a la AS Roma, gracias a un agónico gol en un tiro de esquina, cortesía de Antonio Rüdiger en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Dominio de La Loba

Desde el arranque del juego, el ambiente en el Olímpico de Roma fue futbolero y especial. La afición impulsó al equipo local a ir al frente sin miedo ante uno de los clubes más grandes de Europa, situación que encontró su recompensa al minuto 20.

Luego de una larga posesión en la que evitó que el conjunto blanco recuperara el balón, La Loba encontró el primero de la noche gracias a un disparo de media distancia de Marten de Roon, quien, tras una asistencia de Matías Soulé, venció a Courtois desde los linderos del área.

Donyell Malen tras anotar al Real Madrid | AP

Solo cinco minutos después, el Madrid dio un presagio de lo que vendría al final del partido. En una gran descolgada de Yan Diomande, Kylian Mbappé terminó por sacar un disparo de pierna derecha que venció a Pierluigi Gollini para igualar el marcador.

Para la segunda mitad, la historia fue similar. El cuadro de Gian Piero Gasperini dominó y se hizo de la pelota, provocando errores del Madrid y obligándolo a replegarse cada vez más cerca de su área. Finalmente, la presión rindió frutos y Donyell Malen puso el segundo a los 51 minutos, luego de un error de Vinícius Júnior.

Solo seis minutos después, el propio Malen se encargó de marcar el 3-1 tras un pase entre líneas de Matías Soulé. Aunque el tanto no fue definitivo, hizo estallar el Olímpico y alimentó la ilusión de que La Loba podía vencer al Madrid.

Gol de Mbappé a la Roma en Champions League | AP

¿Cómo fue la remontada Merengue?

Cuando el Real Madrid peor la pasaba dentro del coliseo italiano, apareció su amuleto. Luego de entrar de cambio por Yan Diomande, Carlos Espí apareció sin marca en un tiro de esquina y empujó el balón suelto que dejó Pierluigi Gollini en el área chica al minuto 83.

Como dicta la historia del club blanco, una vez más apareció el llamado ADN madridista. Apenas dos minutos después, un nuevo tiro de esquina cayó en el corazón del área de la Roma y Endrick, con un remate de cabeza dirigido al poste derecho, puso el empate al minuto 85.

Arda Güler y Endrik tras gol del Real Madrid a la Roma | AP

Finalmente, cuando parecía que el duelo terminaría en un apretado empate entre La Loba y los blancos, otro tiro de esquina hizo de las suyas en el área italiana. El defensor alemán Antonio Rüdiger aplicó la ley del ex y marcó el 3-4 definitivo, completando una remontada que parecía imposible minutos antes.

Con este resultado, el conjunto de José Mourinho sumó su segunda victoria en la fase de liga de la Champions League y se colocó entre los ocho primeros de la clasificación. Por su parte, Gian Piero Gasperini y los suyos cayeron hasta el puesto 25, con apenas un punto.