El mexicano reanuda la actividad europea en busca de conseguir su primera victoria de la Fase de Liga

Las acciones de la UEFA Europa League se reanudan en la Jornada 2 de la Fase de Liga, donde Mateo Chávez y el AZ Alkmaar se medirán al Hapoel Be'er Sheva F.C., duelo que está programado para iniciar a las 10:45 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de Fox Sports, Claro Sports y la plataforma de Disney +.

¿Cómo llega el AZ?

Luego de ocho jornadas de la Eredivisie, el conjunto comandado por Leeroy Echteld se encuentra en la tercera posición de la liga, sumando 19 puntos repartidos en seis victorias, un empate y una derrota, estando únicamente por debajo del PSV (1ro) y el Feyenoord (2do). En su último duelo el equipo de Mateo Chávez cayó 2-0 ante el propio sublider de los Países bajos.

Por su parte, en la competencia internacional, el AZ llega con una derrota en la Jornada 1 de la Fase de Liga, misma que le propinó el Sunderland de la Premier League en el Estadio de Luz.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez

¿Cómo llega Hapoel Be'er Sheva F.C.?

Tal y como sucede con el club de Países Bajos, el equipo israelí se encuentra peleando por los primeros puestos de su liga. Con seis jornadas disputadas se encuentran en la cuarta posición de la Ligat ha'Al con 13 puntos, siendo su último partido una victoria.

Feyenoord vs Az 2026 | x:@AZAlmaar

En la Europa League el conjunto del entrenador Ran Kozuch llega con un punto, esto gracias a su empate ante el GNK Dinamo Zagreb de la Primera Liga de Croacia, el cual terminó 0-0 en casa de los israelí.

FECHA: Jueves 15 de octubre

HORA: 10:45 (hora centro de México)

LUGAR: AFAS Stadion, Alkmaar

TRANSMISIÓN: Fox Sports, Claro Sports y Disney +