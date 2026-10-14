Hace cuatro años fue la última vez que dos futbolistas de la Selección Mexicana coincidieron en el máximo torneo a nivel de clubes

La Champions League se reanudó esta semana con los partidos de la Jornada 2 y para la afición mexicana será una fecha importante, pues por primera vez en cuatro años, dos jugadores mexicanos volverán a verse las caras en este torneo. Porto visita a Real Betis, lo que supondrá el posible enfrentamiento entre Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo.

Desde octubre en 2022 no se da un cruce entre dos jugadores mexicanos en el certamen de la UEFA. En esa ocasión, fue en la Fase de Grupos que Edson Álvarez e Hirving Lozano se enfrentaron en la Jornada 3 y 4, en los dos partidos de la serie entre Ajax y Napoli, que se impuso en los dos compromisos el segundo con anotación del 'Chucku' incluida.

¿Cuál fue el último enfrentamiento entre mexicanos en Champions League?

A pesar de que a lo largo de los años ha habido cerca de 30 jugadores mexicanos que juegan al menos un partido de Champions, los cruces entre compatriotas han sido pocos. El más reciente se dio en la Temporada 2022-23, cuando Ajax de Edson Álvarez y Napoli coincidieron en el Grupo A junto con Rangers y Liverpool.

En el primer partido, celebrado el 4 de octubre en la Arena Johan Cruyff, los dos mexicanos fueron titulares, aunque sin participación directa en el marcador, que finalizó 1-6 a favor de los italianos. Para el compromiso de vuelta, en el Estadio Diego Armando Maradona el 10 del mismo mes, tanto el 'Machín' como el 'Chucky' salieron de inicio y el canterano de Pachuca marcó el primer gol de la victoria 4-2 de Napoli.

Edson Álvarez e Hirving Lozanoen el partido de Napoli contra Ajax en la Champions League 2022-23 | AFP

En ese encuentro, en el cual Álvarez fue amonestado, también tuvo actividad Jorge Sánchez. El ahora defensa de Atlas se perdió el partido de la Jornada 3 de aquella temporada con Ajax por molestias físicas, pero para el segundo encuentro de la serie ingresó al minuto 65 en lugar de Youri Bass, aunque poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

¿Dónde ver el juego a Fidalgo y Santi Giménez en el Betis vs Porto?

Ahora, después de cuatro años, nuevamente coincidirán dos seleccionados mexicanos en la Champions League. El partido en el Estadio la Cartuja está programado para este miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y en nuestro país podrá verse por la señala de Fox One.