José Mourinho explota contra la prensa y lanza dardo a periodista antes del duelo de Champions League

El portugués acusó a los medios españoles de no ser directos y lanzó una indirecta sobre la polémica del encuentro ante Villarreal

José Mourinho volvió a colocarse en el centro de la polémica, esta vez durante una conferencia de prensa previa al compromiso de la Champions League. El entrenador del Real Madrid perdió la paciencia ante las preguntas sobre el arbitraje y respondió con dureza a un periodista que lo cuestionó sobre la posibilidad de que sus futbolistas jugaran cohibidos.

El estratega portugués evitó profundizar en lo ocurrido durante el partido contra Villarreal, pero dejó claro que seguía molesto por algunas decisiones arbitrales.

En lugar de responder directamente, invitó a los reporteros a revisar el primer minuto de aquel encuentro, al considerar que ahí encontrarían suficientes elementos para entender su postura.

Mourinho acusa a la prensa española de no ser directa

La tensión aumentó cuando un periodista le preguntó si los jugadores del Real Madrid sentían mayores dificultades para disputar los balones. Mourinho respondió que el reportero conocía la respuesta, pero que no quería expresarla directamente, antes de cuestionar la forma en que los medios españoles abordaban el tema.

“Veo a la gente de la comunicación en España poco directa, pocas opiniones directas, concretas sobre situaciones que no tienen espacio para la duda”, señaló el entrenador.

El arbitraje ante Villarreal, detrás del enojo del técnico

José Mourinho dirigiendo el partido ante Betis | AP

Mourinho insistió en que no quería hablar de lo sucedido en el encuentro de LaLiga y lanzó una frase que llamó la atención de los presentes.

“Os invito a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe”, indicó.

La controversia surgió después de la victoria del Real Madrid sobre Villarreal, un partido marcado por la expulsión de Vinícius Jr. tras una acción en la que le tiró del cabello a un rival. El técnico no acudió a la conferencia posterior a ese encuentro y, días después, volvió a evitar explicaciones detalladas sobre su ausencia.