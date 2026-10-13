Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo y Raúl Asencio no tendrán actividad

El Real Madrid vuelve a escena en la UEFA Champions League; el conjunto Merengue visita a la Roma en la segunda jornada de la Fase de Liga con hasta cuatro bajas confirmadas. Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo y Raúl Asencio no serán de la partida en la capital italiana.

Los lesionados

Ferland Mendy ya se encuentra entrenando; sin embargo, aun no podrá ser considerado por José Mourinho para el partido después de la lesión en el recto femoral de la pierna derecha de hace alrededor de cinco meses.

Mientras tanto, Éder Militao no será tomado en cuenta; pero, las buena noticia es que está próximo en regresar tras una baja de largos meses por un problema en su bíceps femoral.

Militao causa baja del Real Madrid | AP

Las molestias en el defensor brasileño provocaron que se quedara fuera de la Copa del Mundo 2026 tras una recaída tras el enfrentamiento del Real Madrid ante el Alavés de la temporada pasada.

Rodrygo, por su parte, fue operado con éxito en marzo y su rehabilitación por la lesión en la rodilla que sufrió previó una recuperación de varios meses que provocó que tampoco fuera al Mundial.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

Raúl Asencio es el jugador que recientemente sufrió una lesión y que lo margina del duelo y por ahora no hay un tiempo oficial para su regreso: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, destacó un comunicado hace unos días el conjunto madrileño.

La buena noticia para los dirigidos por José Mourinho es que tendrán de vuelta a Dean Huijsen después de que fuera expulsado durante el Derbi Madrileño ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Jugadores del Real Madrid en protesta tras expulsión de Vinícius Jr vs Villarreal | AFP

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