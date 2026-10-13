Con 34 años de edad, el defensa español continuará su carrera en LaLiga y será rival de los Merengues

La novela terminó y oficialmente Dani Carvajal continuará su carrera en LaLiga como jugador de Getafe. El club confirmó este martes 13 de octubre la llegada del defensa, quien tuvo que reducir su sueldo alrededor del 90 por ciento para cerrar el acuerdo con los Azulones.

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el salario de Carvajal con Real Madrid rondaba los diez millones de euros anuales. Ahora, con Getafe está previsto que reciba un salario cercano al millón anual, una diferencia considerable para el jugador, quien con los Merengues 27 títulos, incluidas seis Champions League.

Dani Carvajal, la apuesta de Getafe para alejarse del descenso

Getafe será apenas el tercer club en el cual milite Carvajal, quien estuvo en la Temporada 2012-13 como préstamo en Bayer Leverkusen pero hizo prácticamente toda su carrera con Real Madrid. Ahora, enfrentará un nuevo tipo de desafío, ya que los Azulones están en la parte baja de la tabla.

Por ahora, el equipo dirigido por José Bordalás se encuentra en la posición 14 con ocho puntos, apenas dos más que Elche en el sitio 16, ya en zona de descenso. En ese contexto, el estratega tratará de aprovechar la experiencia de Carvajal para afianzarse en zona media y no tener complicaciones a finales de temporada.

Dani Carvajal en entrenamiento como jugador de Getafe | X: @GetafeCF

En ese tenor, la prensa española destacó que fue precisamente la oportunidad de mantenerse activo lo que convenció a Carvajal de aceptar la oferta, a pesar de su considerable reducción salarial. Por ahora, el defensa solo estará vinculado con el club hasta el 30 de junio de 2027, es decir, hasta el final de la campaña.

¿Cuándo enfrentará Carvajal a Real Madrid?

El defensa de 34 años, que portará el dorsal 14 en esta nueva etapa, podría debutar con su nuevo equipo el próximo jueves 15 de octubre, cuando Getafe visite a U Craiova en la Jornada 1 de la Conference League. Mientras que en LaLiga, su primer juego sería en casa contra Rayo Vallecano el lunes 19.

Dani Carvajal como nuevo jugador de Getafe en LaLiga | X: @GetafeCF