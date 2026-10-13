A tan solo unas horas del regreso de la Champions League, parece que el descanso no será el mejor para algunos de los equipos que juegan este martes

Uno de los equipos con menos experiencia en la UEFA Champions League, Viking Stavanger, tendrá apenas su segundo partido de esta campaña europea ante Bayern Munich, por lo que sus aficionados buscan desvelarlos con mucha pirotecnia a las afueras de su hotel de concentración.

Sin embargo, no son los únicos, pues también los fanáticos del Galatasaray quieren dejar cansados de más a los miembros del plantel del Barcelona, pues esta jornada de Copa de Europa, les toca visitar Turquía en uno de los duelos más ríspidos de este martes.

Show de pirotecnia para arruinar el sueño

El primer partido como local de esta temporada para Viking Stavanger en la UEFA Champions League será ante Bayern Munich, uno de los sinodales más difíciles que pudieran tener a lo largo de la temporada; es por ello que los aficionados han acudido al hotel en el cual están hospedados los bávaros, para no dejarlos dormir con pirotecnia frecuente a partir de la 1:30 AM (tiempo de Noruega).

Algunos de los usuarios en redes sociales que se han encontrado con el video del show de pirotencia, no han dejado pasar los comentarios, pues algunos argumentan que es algo un tanto ridículo considerando que es un juego de Fase de Liga y algunos otros aseguran que de todas maneras serán goleados en este compromiso.

Para los aficionados del Galatasaray, la cosa es mucho más personal, pues la pirotecnia ha sido por completo mayor en cuanto a cantidad, acompañada por cánticos incesantes por parte de los fans que se dieron cita en el hotel de concentración de los blaugranas.

Algo que también fue diferente en su caso fue que llegaron más tarde, o temprano, dependiendo de la persona que lo vea, pues fue a las 2:20 de la madrugada cuando ha comenzado todo este show que podría causar molestias en el partido a los culés.

¿Dónde ver los dos partidos?

Casualmente, ambos encuentros se disputarán a la 1:00 PM (tiempo del centro de México), uno como ya se ha mencionado, con sede en Noruega y el otro con sede en Turquía, donde justamente jugaron hace unos años Galatasaray y Barca por la Europa League.

El juego del Viking recibiendo al Bayern Munich, se podrá disfrutar a través de la pantalla de Fox o en la app de Fox One, mientras que los turcos recibiendo a los blaugranas, podrá verse en la contraparte, TNT o HBO Max, ambos duelos con un canal de televisión y una aplicación como opciones para la transmisión.