El defensor destacó se desempeño durante la temporada pasada, la cual podría llevarlo a ganar el trofeo individual

Estamos a sólo dos semanas de que se lleve a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 en la cual, múltiples jugadores del Barcelona llegan con la ilusión de poderse llevarse el reconocimiento. Pau Curbarsí es uno de los grandes candidatos y previo a un partido de Champions League, admitió su ilusión de estar entre los candidatos.

Podría interesarte Futbol Joao Félix elige a Lamine Yamal como su favorito para ganar el Balón de Oro

Cubarsí se ve candidato al Balón de Oro

La temporada pasada Cubarsí fue uno de los mejores futbolistas del mundo. Con Barcelona, el central disputó 48 partidos en todas las competencias, ayudando a su equipo a conquistar dos títulos. Sin embargo, su mejor momento llegó con España al ser el Mejor Jugador Joven de todo el torneo y ser clave en el título de su equipo.

Ante su buen desempeño con Barcelona y España, Curbarsí apareció en la lista de 30 nominados al Balón de Oro. Hoy, el futbolist admitió su ilusión de poder ser uno de los candidatos al premio, sin embargo, aceptó que Lamine Yamal apunta a ganarlo y en caso de que así sea, él también lo celebrará.

"Todo el mundo sabe que Lamine es el mejor del mundo. Aunque él lo diga, todos lo saben. Se merece el Balón de Oro, por supuesto. Yo también podría estar ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo voy más tranquilo y él es más mediático"

Pau Cubarsí con su Premio al Mejor Jugador Joven en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué defensas han ganado el trofeo?

Aunque hay otros jugadores que son más favoritos a llevarse el título, como Lamine, Mbappé o Kane, Cubarsí podría ser el primer defensor en ganar el reconocimiento en más de dos décadas. La última vez que un futbolista no atacante se llevó el galardón fue Fabio Cannavaro, quien lo consiguió tras un gran desempeño en la Copa del Mundo.

Además de Cannavaro, sólo hay un historial anterior a un defensor ganando este trofeo y fue Franz Beckenbauer quien lo ganó tanto en 1974 como en 1972, sin embargo, también está el caso de Lev Yashin quien lo ganó siendo portero.

Fabio Cannavaro besa la Copa FIFA, en Alemania 2006. l AFP