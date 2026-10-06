Pau Cubarsí con su Premio al Mejor Jugador Joven en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Además del defensa de Barcelona, la Selección de España tiene otros tres jugadores nominados al premio

Se acerca el final del 2026 como año natural y con ello está aproxima la temporada de premios en el futbol internacional. Si bien el Balón de Oro de la revista France Football se roba los reflectores, también hay otros galardones como el Golden Boy otorgado por Tuttosport, en el cual Pau Cubarsí encabeza la lista de nominados.

El joven defensa de la Selección de España y de Barcelona parte como uno de los favoritos para llevarse el premio al mejor jugador menor de 21 años que milite en el futbol europeo. Cubarsí ya ganó el Premio al Mejor Jugador Joven en la pasada Copa del Mundo y está nominado al Trofeo Kopa (France Football), lo que refleja su alto rendimiento este 2026.

Además del defensa de 19 años, España tiene tres futbolistas más en la lista de 25 nominados: Jon Martín de la Real Sociedad, Marc Bernal y Xavi Espart, compañeros de Cubarsí en Barcelona. Sin embargo, ninguno de los tres fue contemplado por Luis de la Fuente para el Mundial y de hecho Espart ni siquiera ha debutado con la selección mayor.

Lista de nominados para el Golden Boy 2026

Además de Cubarsí, otros de los nombres que destacan en la lista de 25 nominados son el de Yan Diomandé, Endrick, Franco Mastantuono y Ayyoub Bouaddi. Salvo el argentino, todos tienen experiencia con sus selecciones mayores, y los cuatro tienen minutos en competencias como Champions League, por lo que también pueden aspirar al premio.

Endrick con la Selección de Brasil | AP

Pau Cubarsí (Barcelona-España) Ayyoub Bouaddi (Manchester City-Marruecos) Warren Zaïre-Emery (PSG-Francia) Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid-Costa de Marfil) Luka Vuskovic (Brighton-Croacia) Victor Froholdt (Porto-Dinamarca) Myles Lewis-Skelly (Arsenal-Inglaterra) Rayan (Bournemouth/Vasco da Gama-Brasil) Jorrel Hato (Chelsea-Países Bajos) Lennart Karl (Bayern Múnich/Mónaco-Alemania) Estevao (Chelsea-Brasil) Endrick (Real Madrid-Brasil) Eli Junior Kroupi (Bournemouth-Francia) Franco Mastantuono (Fiorentina-Argentina) Gianluca Prestiani (Benfica-Argentina) Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund-Grecia/Bélgica) Saïd El Mala (Colonia-Alemania) Jon Martín Vicente (Real Sociedad-España) Marc Bernal (Barcelona-España) Kerim Alajbegovix (Juventus-Bosnia y Herzegovina) Finn Jeltsch (Stuttgart-Alemania) Charalampos Kostoulas (Brighton-Grecia) Joane Gadou (Borussia Dortmund-Francia) Rodrigo Mora (Roma-Portugal) Xavi Espart (Barcelona-España)

¿Quién fue el último ganador del Golden Boy?

Desiré Doué fue el ganador el año pasado, lo que puso fin a una racha de cuatro años en los cuales ganó un futbolista de LaLiga: Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024). Este año, el premio -cuya fecha exacta para entregarse no está confirmada- podría regresar a España con Cubarsí.