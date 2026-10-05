Un jalón sobre la jugadora Schertenlieb no fue sancionado tras revisión del VAR

Una polémica decisión se generó alrededor de los 15 minutos del Barcelona vs Real Madrid en la Liga F; un jalón claro dentro del área hacia Schertenlieb fue revisado pero la colegiada terminó por no señalarlo.

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Arianna Caruso tomó la camiseta de su rival y la frenó en su intento de patear sobre el marco; sin embargo, esa acción provocó desequilibrar a la jugadora del Barcelona que necesitó la revisión del VAR, tras unos minutos la central decidió no marcar falta.

¿Cuáles fueron los comentarios desatados?

En redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios en los cuales destacaron los siguientes: “No fue penalti...fue PENALTAZO. YOLANDA PARGA!!!! NO DEBERÍA ESTAR AHÍ, ES COMO PONER A FLORENTANILO”.

“Que clásico? un partido de 5 años de historia, entonces el de los hombres que seria vintage?”, “@elchiringuitotv ya empezamos igual en el femenino. Que lo analicen desde la caverna a ver qué opinan! Ánimos cracks!”, se leen en el video de DAZN España en X.

Partido histórico

Pese a todo el Barcelona terminó goleando 7-0, duelo que significó el tercer partido al hilo en el cual Barcelona mantuvo el cero atrás, luego de las victoria 0-3 en el Alfredo Di Stéfano en la Liga F y la 6-0 en el Camp Nou en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League la temporada pasada.

Jugadoras de Barcelona en celebración ante Real Madrid | X: @FCBfemeni

Claudia Pina, la delantera de 25 años, se convirtió en la primera jugadora en anotar cuatro goles en una sola edición del Clásico de España Femenino y se enmarcó dentro de los libros de historia.

A estos goles se le suma otra marca, y es que Pina llegó a nueve anotaciones ante las Merengues, para colocarse como la segunda máxima anotadora de los clásicos, por detrás de Alexia Putellas y Ewa Pajor, empatadas con 14.

Caroline Graham Hansen en celebración con Barcelona ante Real Madrid | X: @FCBfemeni