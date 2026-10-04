La delantera de 25 años se convirtió en la primera jugadora en anotar cuatro goles en una sola edición del Clásico de España Femenino

Pasan los años y Real Madrid no acorta distancias con Barcelona. Sin contar sus dos primeros cruces en la Temporada 2019-20, cuando las Merengues todavía eran CD Tacón, estos equipos se han enfrentado en 26 ocasiones con un triunfo para el equipo blanco por 25 de las blaugranas, el más reciente este domingo en una histórica goleada 7-0, la de mayor diferencia hasta ahora.

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Salvo el triunfo 9-1 en 2019, antes de que el CD Tacón oficialmente se convirtiera en Real Madrid, las culés nunca habían ganado por más de seis goles hasta hoy, comandadas por Claudia Pina. La delantera de 25 años se convirtió en la primera jugadora en hacer cuatro goles en una misma edición del Clásico español femenino.

Marcador de la histórica goleada entre Barcelona y Real Madrid Femenil en el Camp Nou | X: @FCBfemeni

Además, Pina llegó a nueve anotaciones ante las Merengues, para colocarse como la segunda máxima anotadora de los clásicos, por detrás de Alexia Putellas y Ewa Pajor, empatadas con 14. La polaca igualó a la excapitana del Barça en el juego de este domingo en el Camp Nou; también marcaron Caroline Graham Hansen y Sydney Schertenleib.

¿Cuáles son las máximas goleadas de Barcelona ante Real Madrid femenino?

Esta victoria 7-0 fue el tercer partido al hilo en el cual Barcelona mantuvo el cero atrás, luego de las victoria 0-3 en el Alfredo Di Stéfano en la Liga F y la 6-0 en el Camp Nou en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League la temporada pasada. En total, incluido el partido de hoy, en 18 ocasiones las culés han mantenido el cero en propia puerta, sin contar los juegos ante Tacón.

Caroline Graham Hansen en celebración con Barcelona ante Real Madrid | X: @FCBfemeni

De esas 18 victorias, en siete las blaugranas metieron cuatro goles; en cuatro hicieron cinco, en una seis y en una siete (este domingo). En cambio, solo en dos ocasiones Real Madrid hizo más decente la derrota y cayó apenas por la mínima diferencia: en 2022 en Semifinales de la Supercopa Femenina y en la Liga F, en la segunda vuelta de la Temporada 2022-23.

MAYORES GOLEADAS DEL BARCELONA FEMENINO AL REAL MADRID TEMPORADA COMPETENCIA SEDE MARCADOR 2020-21 Liga F Estadio Alfredo Di Stéfano 0-4 2021-22 Liga F Estadi Johan Cruyff 5-0 2021-22 Copa de la Reina Estadi Johan Cruyff 4-0 2022-23 Liga F Estadio Alfredo di Stéfano 0-4 2024 Liga F Estadi Olímpic Lluís Companys 5-0 2024 Supercopa Femenina Estadio de Butarque 4-0 2024-25 Liga F Estadio Alfredo Di Stéfano 0-4 2025 Supercopa Femenina Estadi Johan Cruyff 5-0 2024-25 Copa de la Reina Estadio Alfredo Di Stéfano 0-5 2025-26 Liga F Estadi Olímpic Lluís Companys 4-0 2025-26 Copa de la Reina Estadio Alfredo Di Stéfano 0-4 2025-26 Champions League Camp Nou 6-0 2026-27 Liga F Camp Nou 7-0

*Sin contar los partidos de Barcelona contra CD Tacón en la 2019-20

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Real Madrid femenil?