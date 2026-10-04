El delantero todavía no reporta en Valdebebas y su más reciente historia en Instagram abrió la discusión sobre su recuperación

Kylian Mbappé sigue fuera de actividad, tras lesionarse en el partido de la Selección de Francia contra Turquía. Sin embargo, en este fin de semana comenzó una nueva discusión por una historia que el jugador subió de él mismo paseando en bicicleta, lo que causó polémica por su estado de salud y que recordó a unas declaraciones del técnico de Real Madrid, José Mourinho

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Hace un par de semanas, el técnico portugués afirmó que un jugador de futbol no debería andar en bicicleta en su tiempo libre por el riesgo de la lesión. "No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta. Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna", fueron las palabras de 'Mou' en ese momento.

Aunque aparentemente irrelevantes en ese momento, las palabras del estratega resurgieron este domingo como contraste directo de la situación de Mbappé. Sobre todo llamó la atención porque el jugador todavía no ha regresado a España para continuar con su recuperación y a los aficionados de Real Madrid les preocupa que pueda sufrir una recaída.

¿Cuál es la situación de Kylian Mbappé¡

Durante el partido de Francia contra Turquía, el delantero sufrió un problema físico que le impidió continuar con su participación en la UEFA Nations League. Poco después, Real Madrid compartió un comunicado en el cual informó que el atacante sufrió una “hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”, para la cual el tiempo de recuperación se estimó en tres semanas.

Mbappé al momento de su lesión con la Selección de Francia | AP

El diagnóstico descartó una afectación de mayor gravedad en la articulación, aunque el jugador tampoco viajó de inmediato a Madrid para comenzar con trabajos de rehabilitación. Por ello es que sus historias en su cuenta de Instagram ha desatado la polémica, pues antes de compartir su video en bicicleta, compartió uno en el cual se le ve corriendo en una caminadora.

¿Cuándo regresará a la actividad Mbappé?

La lesión de Mbappé se dio el pasado viernes 25 de septiembre y el sábado 26 fue cuando el club merengue confirmó la lesión del jugador. Si bien el equipo señaló que "estará pendiente a evolución", una una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda puede tardar de 12 días hasta cuatro semanas de recuperación.

Kylian Mbappé en un partido con Real Madrid | AP