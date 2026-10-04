El delantero del Real Madrid publicó videos entrenando en casa durante su proceso de recuperación

Luego de las polémicas fotografías del atacante de Francia y el Real Madrid, Kylian Mbappé, junto a su novia, Ester Expósito, mientras salían de un antro, el futbolista publicó un video en el que se le ve recuperándose de la lesión que lo dejó fuera de la Fecha FIFA de octubre con la selección gala.

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¿Qué publicó Mbappé?

Tras la difusión de un par de videos virales en los que se vio a Kiki saliendo de un club nocturno con su actual pareja, la afición se le fue encima, asegurando que no estaba llevando a cabo la recuperación que debería. Ante las críticas, el francés reapareció en redes sociales para mostrar que continúa con su proceso de rehabilitación.

A través de un video, Mbappé mostró parte de su entrenamiento físico, especialmente los ejercicios enfocados en trabajar la potencia. En las imágenes se puede ver al delantero corriendo en una caminadora y sometiéndose a una sesión de alta exigencia, como parte de su preparación para volver a las canchas.

Del mismo modo, el propio jugador publicó otro video en el que se le ve andando en bicicleta mientras recorre los paisajes de París, ciudad en la que el club le permitió llevar a cabo su recuperación durante el parón internacional.

Las publicaciones del atacante llegan después de que su presencia fuera de las canchas generara cuestionamientos entre los aficionados, quienes pusieron en duda su compromiso con la rehabilitación. Sin embargo, las imágenes de sus ejercicios muestran que el futbolista continúa trabajando en su condición física mientras busca dejar atrás las molestias en la rodilla.

¿Qué le pasó a Mbappé?

Durante el duelo amistoso entre las selecciones de Francia y Turquía, el delantero sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, situación que lo dejó fuera del resto de la Fecha FIFA y de los compromisos correspondientes a la UEFA Nations League.

La lesión obligó al cuerpo médico y al jugador a tomar precauciones para evitar complicaciones, por lo que Mbappé aprovechó el periodo sin actividad internacional para continuar con su recuperación. Por ahora, sus publicaciones permiten observar parte del trabajo que realiza, aunque no representan por sí mismas una confirmación de cuándo estará listo para volver a competir.