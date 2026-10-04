El mensaje de Messi tras la victoria de Eldense, club de su propiedad, ante Oviedo

El club logró un importante triunfo por goleada, primero desde que el argentino se convirtió en propietario

Fue apenas el pasado jueves 1° de octubre que el club español Eldense confirmó la compra de la entidad por parte de Lionel Messi y ahora, este fin de semana, ambos celebraron su primera victoria juntos. Fue ante Real Oviedo, con una importante goleada 4-1 que provocó la reacción del astro argentino.

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"Aupa Deportivo", escribió Messi en Instagram sobre una fotografía en la que aparecía siguiendo el encuentro del Eldense, que remontó tras el tanto de Oviedo por parte de Alberto Reina al minuto de partido en el nuevo Nuevo Pepico Amat.

Nuevo Pepico Amat

¿Cómo fue la victoria de Eldense?

El tanto de Alberto Reina puso en complicaciones a los locales, apenas en su tercer juego bajo el mando de Javier Calleja. Sin embargo, el despertar de Eldense llegó en el segundo tiempo con dos penales en un lapso de poco más de diez minutos.

Primero fue Roberto López Alcaide quien empató el juego al 56', mientras que al 68', Fidel Chaves le dio la vuelta al marcador. Ya en el tiempo de compensación, Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo se hicieron presentes para sentenciar la goleada 4-1, primera bajo el mando de Calleja y primera con Messi como propietario.

Jugadores de Eldense en celebración en el vestidor | X: @CD_Eldense

Messi perfila nuevos directivos para su club

Este triunfo se da en el marco de una posible reestructuración de la cúpula del equipo. De acuerdo con la agencia EFE, Messi perfila el nuevo equipo directivo con ejecutivos de su confianza para dirigir al Eldense: Pablo García Montañés y Alfonso Nebot, quienes estuvieron en el estadio en la remontada contra Oviedo.

El primero ha desarrollado su carrera profesional en entidades como Bankinter, Deloitte, Andorra Banc Agrícol Reig SA y desde mayo se vinculó al equipo directivo de la UE Cornellà, club catalán que también fue adquirido por Messi en abril.

Mientras que Nebot es miembro del consejo de administración del grupo Andbank y también ocupa el cargo de Director del Family Office Leo Messi desde 2009, liderando la gestión patrimonial y financiera del astro argentino.