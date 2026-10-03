Julián Álvarez con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | IMAGO 7

La albiceleste enfrentará a la Selección Burkina Faso Sub-23 con algunos del equipo mayor

A solo unas horas de que comenzara el duelo entre la Selección de Argentina y Burkina Faso, las cosas cambiaron de manera importante. La nación africana enfrentaría el amistoso ante la tres veces campeona del mundo con parte de su equipo conformado con futbolistas de la Sub-23, esto ya que su equipo mayor se negó a viajar a Buenos Aires por problemas con su vuelo.

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¿Qué pasó con Burkina?

El medio argentino aseguró que aunque ya se había llegado a un acuerdo, al final Burkina no quiso realizar el viaje a Argentina debido a unos problemas con la aerolínea encargada de llevar al equipo, razón por la que tuvo que mandar a algunos de sus juveniles.

El vuelo que debía llevar a los africanos a Argentina sufrió un par de retrasos hasta finalmente ser cancelado, ante esto, parte de los futbolistas decidieron ‘bajarse’ del duelo amistoso, pues llegaron solo unas horas antes del juego al país sudamericano.

Selección de Burkina Faso I AP

Como medida de emergencia la Federación tuvo que llenar los ‘huecos’ con varios de los miembros Sub-23 de Burkina Faso. Finalmente el vuelo despegó y después de más de 11 horas de vuelo aterrizó en Buenos Aires, por lo que el equipo tuvo que ir directo al Estadio Monumental.

Por su parte, la afición se pronunció al respecto sobre la situación, asegurando que la gestión fue pésima y es una falta de respeto para la gente que compró un boleto para ver el evento, además de exigir rivales de mayor calidad, aunque sean clubes de la liga.

Malísima la gestión. Es mejor jugar aunque sea contra un equipo de Brasil o incluso de la primera de Argentina para eso…”

Dios mío. Pobre gente que pagó fortuna para este partido

Y pensar q la gente pagó fortunas por esa entrada!”, fueron algunos de los cometarios.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP

¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Burkina Faso?

Previo al adiós de Lionel Messi con el Argentina, la albiceleste jugará su segundo juego amistosos tras la Copa del Mundo 2026 vs Burkina Faso, partido programado a las 18:00 (hora centro de México) y que se llevará a cabo desde el emblemático estadio de River Plate, mismo que estará disponible a través de las pantallas de VIX +.