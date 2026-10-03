El centro pediátrico recibió al jugador de Argentino previo a los juegos amistosos de la Fecha FIFA

En la antesala del primer amistoso de la Selección de Argentina tras el Mundial de 2026, uno de sus futbolistas rompió filas de la concentración para hacer un noble gesto. Enzo Fernández, futbolista del Chelsea hizo una visita al hospital pediátrico de Garrahan para darle una sorpresas a los niños.

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¿Qué hizo Enzo Fernández?

Un día antes del duelo amistoso entre Argentina y Burkina Faso, desde el Monumental de Buenos Aires el futbolista fue captado llevando regalos a los pacientes del hospital. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a Enzo charlando y conviviendo con los más pequeños.

Durante el Mundial 2026, Enzo Fernández con la Selección de Argentina | MEXSPORT

Por su parte, las caras de los argentinos más pequeños reflejaban la emoción y sorpresa de ver a uno de ellos campeón del mundo en Qatar 2022 compartiendo detalles y palabras con ellos.

Así mismo,también se puede ver a los padres de los niños aprovechando para platicar y abrazar a Enzo, así como también dándose el tiempo de tomarse un par de fotos y videos con el jugador.

Enzo Fernández en el partido de Inglaterra contra Argentina | AP

Argentina lista para su debut

De cara a la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste, el combinado de Lionel Scaloni primero tendrá que enfrentar su segundo duelo amistosos, el cual tendrá a un rival al que históricamente nunca han enfrentado, por lo que será un duelo sin precedentes, en una cancha histórica para el pueblo argentino.

En cuanto a Burkina Faso, bajo el mando de Amir Abdou enfrentan una prueba ante una selección que cuenta con futbolistas de experiencia internacional. Aunque el combinado africano nunca ha conseguido clasificarse para un Mundial de mayores, el partido representa una oportunidad para competir ante un rival de alto nivel y continuar con su preparación.