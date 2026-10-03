¡Monólogo de los Tres Leones! Así fue la paliza de Inglaterra sobre Croacia

A pesar de ser locales, los croatas nunca pudieron meterse al partido

Inglaterra no solo ha vencido a Croacia, sino que le ha pasado por encima en una goleada que será recordada por mucho tiempo, pues a pesar de ser los dos terceros lugares más recientes de las Copas del Mundo, solo uno tuvo lugar en Rijeka, lugar en donde se jugó el partido.

Dos veces Harry Kane y dos veces Bukayo Saka han sido parte de los siete goles que consiguieron los ingleses en este partido, pasándole por encima desde la primera parte a unos muy croatas muy reducidos de nivel.

Croacia no metió ni las manos

En el inicio de partido, solamente tuvieron que pasar ocho minutos para que Harry Kane pusiera el primer gol a favor de Inglaterra en una gran jugada de Jude Bellingham, quien a su vez, al 21', también aportó con un tanto para poner 0-2 adelante a los de Thomas Tuchel sin siquiera tener media hora en el cronómetro.

Antes de que llegará el final de la primera mitad, los ingleses otra vez se dieron a la tarea de 'meter el pie al acelerador', pues primero al 39' con Anthony Gordon y después con Bukayo Saka al 45', dejaron un 0-4 luego de un primer tiempo excelente de parte del exentrenador de Chelsea, Borussia Dortmund y Bayern Múnich.

Josko Gvardiol lamenta la goleada de Inglaterra | AP

Ya de regreso, una vez más, como parte de una coincidencia, a los ocho minutos de comenzada la segunda parte, Harry Kane volvió a anotar, pero esta vez con una asistencia de Elliot Anderson; al 68', vino el doblete de Bukayo Saka, para que después, a tan solo tres minutos del final, una nueva asistencia de Bellingham, permitió a Morgan Rogers darle cifras definitivas al marcador.

Ganaron, pero no están en la cima

Con este resultado, los ingleses son parte del segundo puesto del Grupo C de la UEFA Nations League; sin embargo, esto se podría quedar así porque a España le falta su partido en contra de Chequía; en donde sí podría cambiar es en que los checos desplazen a Croacia como el último lugar.

El último partido de ambos será, por parte de Inglaterra en contra de Chequía el próximo martes, mientras que el mismo día, Croacia necesitará de una revancha, ya que jugará ante el campeón del mundo España para tratar de seguir en la cima del grupo.