Se juega la cuarta jornada desde el Toumba Stadium, Salónica

La sorprendente e invicta Grecia se mide ante Alemania en la cuarta fecha de la UEFA Nations League desde el Toumba Stadium en busca de mantener el liderato este 4 de octubre en punto de las 12:45, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de SKY Sports.

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¿Cómo llegan?

Grecia arriba a este juego con el invicto tras empatar ante Países Bajos; El cuadro heleno sorprendió con una ventaja de dos goles en la primera mitad, pero la 'Oranje' reaccionó a tiempo para rescatar la unidad.

Grecia pierde la ventaja ante Países Bajos l AP

Los griegos rozaron la victoria tras firmar una dominante primera mitad en la que tomó ventaja de dos anotaciones; sin embargo, el triunfo terminó por ser frustrado por conducto de Tijjani Reijnders

Al minuto 13, Christos Tzolis adelantó; pero fue invalidado el gol, tan solo minutos después Fotis Ioannidis definió cruzado al rincón inferior derecho para el 1-0. Por su parte, Masouras empujó el esférico para irse al vestidor con una cómoda ventaja de 2-0.

Jugadores de Grecia festejando ante Alemania | AP

Para la segunda mitad, llegaría la reacción. Virgil van Dijk recortó distancias al conectar un potente cabezazo en el área chica ante un indefenso Tzolakis y se ponía vibrante el final.

Sin embargo, Reijnders rompió la alegría de los helenos al conectar una volea a quemarropa en el primer palo para decretar el 2-2 definitivo en el minuto 89 a nada de terminar el encuentro.

Jürgen Klopp, entrenador de Alemania, tras derrota ante Grecia en Liga de Naciones | AP

Así llega Alemania

Alemania llega tras poder conseguir su primera victoria, tuvieron que pasar tres partidos para que Klopp pudiera celebra sus primera victoria como DT del seleccionado y lo hizo 2-0 ante Serbia.

Tras una derrota y un empate, los teutones aparecieron en el Allianz Arena de Múnoch para cristalizar los tres puntos, con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz bastaron para llegar a cuatro unidades en el Grupo B. Cabe mencionar, que Alemania ya cayó en la primera fecha ante Grecia.

Fecha: 4 de octubre

Hora: 12:45

Estadio:Toumba Stadium