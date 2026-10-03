La sorprendente e invicta Grecia se mide ante Alemania en la cuarta fecha de la UEFA Nations League desde el Toumba Stadium en busca de mantener el liderato este 4 de octubre en punto de las 12:45, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de SKY Sports.
Reijnders rescata a Países Bajos con gol agónico en dramático empate 2-2 ante Grecia
¿Cómo llegan?
Grecia arriba a este juego con el invicto tras empatar ante Países Bajos; El cuadro heleno sorprendió con una ventaja de dos goles en la primera mitad, pero la 'Oranje' reaccionó a tiempo para rescatar la unidad.
Los griegos rozaron la victoria tras firmar una dominante primera mitad en la que tomó ventaja de dos anotaciones; sin embargo, el triunfo terminó por ser frustrado por conducto de Tijjani Reijnders
Al minuto 13, Christos Tzolis adelantó; pero fue invalidado el gol, tan solo minutos después Fotis Ioannidis definió cruzado al rincón inferior derecho para el 1-0. Por su parte, Masouras empujó el esférico para irse al vestidor con una cómoda ventaja de 2-0.
Para la segunda mitad, llegaría la reacción. Virgil van Dijk recortó distancias al conectar un potente cabezazo en el área chica ante un indefenso Tzolakis y se ponía vibrante el final.
Sin embargo, Reijnders rompió la alegría de los helenos al conectar una volea a quemarropa en el primer palo para decretar el 2-2 definitivo en el minuto 89 a nada de terminar el encuentro.
Así llega Alemania
Alemania llega tras poder conseguir su primera victoria, tuvieron que pasar tres partidos para que Klopp pudiera celebra sus primera victoria como DT del seleccionado y lo hizo 2-0 ante Serbia.
Tras una derrota y un empate, los teutones aparecieron en el Allianz Arena de Múnoch para cristalizar los tres puntos, con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz bastaron para llegar a cuatro unidades en el Grupo B. Cabe mencionar, que Alemania ya cayó en la primera fecha ante Grecia.
Fecha: 4 de octubre
Hora: 12:45
Estadio:Toumba Stadium
Transmisión: SKY Sports