Sin problemas, España venció a Chequia en la tercera jornada dentro del Grupo C de la UEFA Nations League con un Lamine Yamal inspirado que condujo la victoria, en el Carlos Tartiere, con un golazo.
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¿Cómo fue el partido?
Los comandados por Luis de la Fuente mantienen el paso perfecto tras tres fechas; 'La Roja' pegó desde muy temprano en el encuentro, apenas corrían seis minutos cuando el juvenil del FC Barcelona apareció para abrir el marcador.
Yamal tomó el esférico en linderos del área grande y sacó un zapatazo con la zurda para colocarla prácticamente al ángulo derecho de Antonin Kinsky quien voló; pero, no alcanzó a esa raya imparable.
En el minuto 35' Rodrigo se encontraría un balón dentro del área para que empujara y ponía el segundo en el Carlos Tartiere, con la ventaja cómoda se irían al descanso. Sin embargo, llegaría la reacción.
Chequia se encontraría con un gol por conducto de Jiri Slama que recibió un balón recargado al sector derecho y con un zurdazo cruzó al guardameta David Raya para recortar las distancias.
Pero, nuevamente llegaría el agua helada para la visita con la expulsión de Ladislav Krejci en el 85' y Mikel Merino sobre los 90' sentenciaría el marcador con la visita volcada al frente.
El líder en el Grupo C
España cosechó su tercera victoria; La Roja llegó a este duelo tras vencer a Croacia con un 4-1, y doblete incluido de Lamine Yamal, en la segunda fecha de la UEFA Nations League.
Previamente, había vencido de visita a Inglaterra con un 3-2 y ahora llegaron a nueve puntos y comanda el Grupo C, tres unidades más que su más cercano perseguidor que son 'Los Tres Leones'.