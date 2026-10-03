Los dirigidos por Luis de la Fuente vencieron 3-1 y mantiene el paso perfecto en la UEFA Nations League

Sin problemas, España venció a Chequia en la tercera jornada dentro del Grupo C de la UEFA Nations League con un Lamine Yamal inspirado que condujo la victoria, en el Carlos Tartiere, con un golazo.

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¿Cómo fue el partido?

Los comandados por Luis de la Fuente mantienen el paso perfecto tras tres fechas; 'La Roja' pegó desde muy temprano en el encuentro, apenas corrían seis minutos cuando el juvenil del FC Barcelona apareció para abrir el marcador.

Lamine Yamal enfrentando a Chequia | AP

Yamal tomó el esférico en linderos del área grande y sacó un zapatazo con la zurda para colocarla prácticamente al ángulo derecho de Antonin Kinsky quien voló; pero, no alcanzó a esa raya imparable.

En el minuto 35' Rodrigo se encontraría un balón dentro del área para que empujara y ponía el segundo en el Carlos Tartiere, con la ventaja cómoda se irían al descanso. Sin embargo, llegaría la reacción.

Rodri celebra su gol ante Chequia | AP

Chequia se encontraría con un gol por conducto de Jiri Slama que recibió un balón recargado al sector derecho y con un zurdazo cruzó al guardameta David Raya para recortar las distancias.

Pero, nuevamente llegaría el agua helada para la visita con la expulsión de Ladislav Krejci en el 85' y Mikel Merino sobre los 90' sentenciaría el marcador con la visita volcada al frente.

España celebra victoria ante Chequia | AP

El líder en el Grupo C

España cosechó su tercera victoria; La Roja llegó a este duelo tras vencer a Croacia con un 4-1, y doblete incluido de Lamine Yamal, en la segunda fecha de la UEFA Nations League.